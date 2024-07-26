CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:44

Güncelleme: 26.07.2024 - 12:42

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'ya yaptığı ziyarette CHP Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu.

Özgür Özel '''SGK'ya belediyelerin borcu çok tahsile vereceğiz' diyorlar. SGK'ya belediyelerin borcu hep çoktu. Sadece Bursa Belediyesinden bize kalan borcu 30 milyar ne konuşuyorsunuz? Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var. Başaramayacaklar'' dedi.

''ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA DARBE GİRİŞİMİ''

CHP lideri Özel yaptığı konuşmada ''Belediyelerimize Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var. Parayı AK Partili harcamış bize ödetmek istiyorlar'' ifadelerini kullandı

''HİÇBİRİNDE İKİNCİ PARTİ OLMADIK''

Özel'in konuşmasından bazı sözler şöyle:

''İstanbul'da muhalefetin adayları 4'e beşe bölünmüşken yüzde 23 alarak İstanbulu kazandılar. CHP tek başına yüzde 51 oy alarak İstanbul'u kazandı.

Temmuz ayının anketleri açıklandı Allaha şükür. hiçbirinde ikinci parti olmadık.''