CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fethi Sekin ve Musa Can'ı andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 yıl önce İzmir’de terör saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı rahmetle andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı mübaşir Musa Can'ın 9'uncu ölüm yılı nedeniyle, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, "9 yıl önce İzmir’de terör saldırısını önlerken şehit olan kahraman polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.