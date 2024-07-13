CHP Genel Başkanı Özgür Özel İsrail'in Gazze’de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:34

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'nin El Mevasi bölgesindeki saldırılarına ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"İsrail'in Gazze’de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu vahşetten İsrail hükümetine ses çıkarmayan tüm ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatıyor, uluslararası topluma yaşananlar karşısında harekete geçme çağrısı yapıyorum."