CHP Genel Başkanı Özgür Özel İsrail'in Gazze’de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İsrail'in Gazze’de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu vahşetten İsrail hükümetine ses çıkarmayan tüm ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatıyor, uluslararası topluma yaşananlar karşısında harekete geçme çağrısı yapıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'nin El Mevasi bölgesindeki saldırılarına ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı.
Özel'in paylaşımı şöyle:
"İsrail'in Gazze’de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu vahşetten İsrail hükümetine ses çıkarmayan tüm ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatıyor, uluslararası topluma yaşananlar karşısında harekete geçme çağrısı yapıyorum."
İsrail'in Gazze’de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 13, 2024
Bu vahşetten İsrail hükümetine ses çıkarmayan tüm ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatıyor, uluslararası topluma yaşananlar karşısında harekete geçme çağrısı yapıyorum.
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