CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim için ilk adayını açıkladı

Yayınlanma: 03.12.2023 - 11:49

Güncelleme: 03.12.2023 - 12:14

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grubu 28'inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için 2 gündür bulunduğu Manavgat ilçesinde partisinin yeni dönem için atacağı adımları milletvekilleriyle görüştü.

Özel, Manavgat'ta bulunan Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de ziyaret etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellilerle bir araya gelen Özel ve eşi Didem Özel, engellilerle yakından ilgilendi. Engelli çocukların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Özel, bir engelli çocuğa CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın milletvekili rozetini taktı ve fotoğraf çektirdi.

ÖZEL'DEN ŞÜKRÜ SÖZEN'E: NE YAPACAĞIZ BU İŞİ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de eşlik ettiği ziyarette, işitme engelli bir aileyi ziyaret eden Özgür Özel, aile ile işaret diliyle konuştu. İşaret dili tercümanının 'Sizin genel başkan olmanızdan çok memnunlar. Manavgat için de belediye başkanı olarak Şükrü Sözen’i görmek istiyorlar' söylemi üzerine Özel, Sözen'e seslenerek, "Şükrü başkanım, bakın siz istemiyorsunuz. Kimseyi de dinlemiyorsunuz ama ne yapacağız bu işi? Sizi başkan olarak görmek istiyorlar" dedi.

Özel, engelli bireyler ve ailelerine yaptığı konuşmada engelliler için bir gün belirlemenin ve diğer 364 günün 'Engelliler için ne yaptım' diye sorulmasının önemli olduğunu söyledi. Engellileri dezavantajlarıyla baş başa bırakmanın doğru olmadığını da kaydeden Özel, "CHP'li belediyeler, engelli dostu belediyecilik içindedir. Yaptıkları her işi, engelli dostu olarak, tam olarak yapmak durumundadırlar. Bu konuda belediye başkanlarımızla övünüyoruz" diye konuştu.

"KENDİSİNİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Yerel seçimlerde aday olmak isteyenlerin kendisiyle görüşmek için sıra beklediğini belirten Özel, "Benimle görüşmek isteyenlerden biri de Şükrü Sözen'di. O görevi bırakmak için görüşmek istedi. Kendisini ikna etmeye çalışıyorum. Engelli kardeşlerim bana dedi ki 'Şükrü Sözen giderse, biz kaybederiz' dedi. Manavgat kendisinden razı, çalışanlar kendisinden razı. Şükrü başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır. Kabul buyurunuz" dedi. Özel daha sonra Sözen'i kürsüye davet etti. Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Sözen'in elini kaldırarak adaylığını açıklayan Özel, "Dünya Engelliler Günü'nde beni kırdı, partililerimizi kırdı ama engelli kardeşlerimizi kırmadı. Adaylığını ilan ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi. Özel ve beraberindekiler, daha sonra milletvekilleriyle toplantı yaptıkları otele geçti.