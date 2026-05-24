CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi... TİP: 'Konu bir parti meselesi değil'

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin, “Konu bir parti konusu değil, Türkiye demokrasisinin iktidar ve kuklaları tarafından yerle bir edilmeye çalışılmasıdır” açıklaması yapıldı.

TİP, CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Anayasa’ya açıkça aykırı bir yargı kararı gerekçe gösterilerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkez binası kolluk kuvvetlerince işgal edilmiştir. Bir parti genel merkezinin gazla, plastik mermilerle, zorbalıkla zapt edilmesi kabul edilemez.

''KONU BİR PARTİ MESELESİ DEĞİL''

Konu bir parti konusu değil, Türkiye demokrasisinin iktidar ve kuklaları tarafından yerle bir edilmeye çalışılmasıdır. Demokrasi, hukuk ve özgürlükler halkın mücadelesiyle kazanılır, halkın mücadelesiyle korunur.

TİP, demokrasi mücadelesinin tarafıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, faşizme karşı meydanlarda yerimizi alacağımızı, halkla verilecek mücadelenin yoldaşı olacağımızı, Saray’ın kuklası kayyumu tanımayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Karşı devrime direneceğiz. Saray darbesine teslim olmayacağız. Kahrolsun faşizm”