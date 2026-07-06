CHP Grubu’nda ‘yeni parti’ kulisleri: CHP’de kritik 10 gün

CHP’de butlan yönetimi olağanüstü kurultaya kapıları kapatırken, Özgür Özel yönetimi de geride kalan hafta yeni parti senaryolarını konuşmaya başladığını resmen duyurdu. CHP lideri Özel’in “yeni yol” söylemleri de arttı. Bu söylemler CHP Grubu’ndaki “yeni parti” kulislerini hareketlendirdi. İlk olarak partide Özgür Özel’i de Kemal Kılıçdaroğlu’nu da destekleyen vekillerin, daha önce ilan edilen 26 Temmuz’a kadar butlan yönetiminden bir olağanüstü kurultay beklentisi olmadığı görülüyor. Buna karşın, Özel’i destekleyen vekillerden bazıları, şanslarını zorlamaya devam edeceklerini ve çok gecikmeden kurultay için yargıya başvurulacağını belirtiyor. Yine adli tatil öncesi Yargıtay’dan olumlu bir karar beklediğini söyleyen vekiller de bulunuyor. Ancak yargıdan beklentisi olmayanların fazlalıkta olduğu görülüyor.

‘SİYASET YAPILAMIYOR’

Bu nedenle bazı vekiller bir an önce yeni partinin kurulması gerektiğini belirtiyor. Sokakta Özel’in karşılaştığı ilgiye dikkat çeken vekiller “Hem Özgür Bey’e ilgi var hem de Kemal Bey’e tepki var. Kemal Bey’i destekleyen vekiller sokağa çıktığında tepki görüyor, gerginlik yaşanıyor. Bu kolay dinecek bir tepki değil. Ancak gerilim herkese zarar veriyor. O yüzden hızlı hareket edilmeli” diyor. Yeni partinin temmuz sonu ilan edilebileceğiyle ilgili iddiaları anımsatan vekiller “Temmuz sonrasına kalınmamalı. Sokağa çıktığımızda gündem de bir şekilde butlana geliyor. ‘Kimi destekliyorsun? Ne olacak partinin hali? Yeni partiyi ne zaman kuracaksınız?’ gibi sorular çok. Bu halde vatandaşın gerçek gündemi konuşulamıyor. Siyaset yapılamıyor. O nedenle geç kalınmamalı” görüşünü paylaşıyor.

‘DÜŞÜNÜLEN KADAR GEÇİŞ OLMAYABİLİR’

Bazı vekiller ise, butlan yönetimini desteklemese bile “yeni parti” tartışmalarının yanlış olduğunu söylüyor. “Esas olan CHP’dir” diyen bu görüşteki vekiller “Yeni bir parti kurmak AKP’nin işine gelir. Bu denemeler daha önce de yapıldı ve başarısız oldu. Yeni parti, popülizme kanıp hareket etmek olur. Partide kalıp mücadele etmek, eleştirileri söylemek lazım” değerlendirmesini yapıyor. Bu görüşler nedeniyle olağanüstü kurultay için 110 milletvekili imza verse de kurulacak yeni partiye geçecek vekillerin 50-60 arasında kalabileceği iddia ediliyor. Özel kanadından bazı vekiller bu duruma işaret ederek “Yeni parti hızla kurulmadıkça grup içi dengeler de değişir” derken, Kılıçdaroğlu kanadından da “Yeni bir parti kurulursa zannedildiği kadar fazla vekil geçmez. CHP’de kalanlar çok olur” diyor.

FELAKET SENARYOSU KULİSLERİ

CHP lideri Özel’in dokunulmazlığının kaldırılacağı ve tutuklanacağı gibi iddiaların da vekillerin yeni parti konusundaki düşüncesini etkilediği söyleniyor. Bazı vekillerin bu senaryolardan çekinerek kurulacak yeni bir partiye gitmeyeceği ileri sürülüyor. Özel’i destekleyen vekiller, bu felaket senaryoları için “Çok geç kalmadan hareket edilmesi lazım. Lideri tutuklamanın etkisi elbette olumsuz olur. Ancak mutlaka bir arkadaşımız mücadeleyi devam ettirir. Özgür Bey’in halkta büyük bir karşılığı var ve bu her gün artıyor. Ona bir şey yapsalar bile halkta oluşan bu hareketin önüne geçilemez” yorumunu yapıyor. Partide tüm kanatların bütün olası senaryolara karşı “Önümüzdeki 10 gün ne olacağını göstermek için kritik olur” görüşünde birleştiği görülüyor.