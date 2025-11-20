CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, yandaş medyanın iddiasına yanıt verdi

İktidara yakın kimliği ile bilinen TGRT Haber'de "CHP'nin başkanlık katında sesler yükseldi!" başlıklı bir haber servis edildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Salı günü kendisini ziyarete gelen Hatay İl Başkanı’nı terslediğini iddia ederek, "Özgür Özel Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki'ye 'Hangi yüzle buraya geldin?' diyor" ifadelerini kullandı.

YANIT HAKAN TİRYAKİ'DEN GELDİ

CHP İl Başkanı Tiryaki, X hesabından gazeteci Fatih Atik'in iddiasını yalanladı.

Tiryaki, "Yandaş medya yine bildiğimiz gibi. Yine yalan yanlış bilgiler alıyor ve bu yalana ortak oluyorlar. Genel Başkanımızı tanıyan herkes bunun doğru olamayacağını bilir. Demokratik olgunluk içinde geçen il kongremiz sonucunda Genel Başkanımızı ziyaret ettik ve kendisinin arkasında olduğumuzu belirttik. Kongre süreçlerine ve ülkemizin içinden geçtiği duruma dair sohbet ettik, görüşlerini dinledik. Kendisi de bizleri tebrik ederek ağırladı ve uğurladı. Gerisi yandaş medyanın CHP’yi yıpratma girişiminden başka bir şey değildir. İçeriden ve dışarıdan CHP’yi yıpratmak isteyenlere karşı CHP yek vücuttur. Anlaşılan yine yandaşlara malzeme çıkmadı; yine yalanlarla bir yere varılamadı" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Tiryaki'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

"TGRT Haber kanalında 19 Kasım 2025 günü Medya Kritik isimli programda yapılan yayında bahsi geçen iddialar kesinlikle asılsız ve yalandır.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in CHP Hatay İl Başkanı olarak şahsıma ‘’istifa et, gözüm seni görmesin’’ dediği, parti örgütümüz içinde ayrışma olduğu şeklindeki iddialar kesinlikle yalandır. Partimiz içerisinde ayrışma olduğu iddiası yalan olduğu kadar gülünçtür.

Kongresini tamamlayan her il başkanının kongre sonrası Atatürk’ün koltuğunda oturan Genel Başkanı ziyaret etmesi parti terbiyesi gereği mutattır. Görüşme bu maksatla gerçekleşmiş ve olağan konular değerlendirilmiştir.

Partimiz uzun yıllardan sonra Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliği, çalışkanlığı ve dürüstlüğü sayesinde Türkiye’nin birinci partisi olmuştur.

CHP’nin yerel yönetimlerde elde ettiği ezici iktidar gücü, AKP’nin genel seçimlerde kaybedeceğini kesin olarak göstermiş ve bu başarı mevcut iktidar çevreleri ile yandaş basını paniğe sürüklemiştir.

AKP ve destekçisi yandaş basın ne yaparlarsa yapsınlar milletimiz nezdinde eridiklerini gördüklerinden, sanki CHP içinde ayrışma varmış gibi bir yalanı yayarak halkımızı kandırmak gibi bir rezilliğe teslim olmuşlardır.

Cümle alem ve özellikle yalan bilgi yayan yandaş basın bilsin ki, cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeniden bir kurtuluş ve demokrasi mücadelesinin önderliğini, tarihe büyük izler bırakacak şekilde yürüten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in her hal ve şartta ve nefesimizin sonuna kadar yanındayız.

Bu iftiralar ve yalanlar, bizi birbirimize, cumhuriyetin değerlerine, bu değerlerin yılmaz savunucusu CHP’ye ve önderimiz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e daha çok sadakatle bağlanmamızı sağlamaktadır."