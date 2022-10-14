CHP heyeti maden patlamasının yaşandığı Bartın’a gidiyor

Bartın Amasra’da maden ocağında meydana gelmesi üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla bölgeye gidip inceleme yapmak üzere heyet oluşturuldu. CHP heyeti Ankara’dan yola çıktı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 20:47
CHP heyeti maden patlamasının yaşandığı Bartın’a gidiyor
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında CHP heyeti; Amasra’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu İşletmesi’ndeki maden ocağında yaşanan patlamayı incelemek üzere Bartın’a doğru yola çıktı.

CHP heyetinde; Ahmet Akın’ın yanı sıra Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da yer alıyor.


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