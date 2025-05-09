CHP, HSK seçimini AYM'ye taşıyor: İhlal kararı geleceğe uyarı olur!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:39

CHP; anayasaya aykırı olarak gerçekleşen Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacak. CHP’nin bu kararına ilişkin CHP TBMM Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan; AYM’nin olası ihlal kararının geriye doğru işlemese dahi, önümüzdeki seçimlere uyarı niteliği taşıyacağını belirtti. Yeni Yol Partisi TBMM Adalet Komsiyonu üyesi ve Ankara Milletvekili İdris Şahin ise HSK’nin bundan sonraki kararlarının “meşruiyet tartışmasıyla” değerlendirileceğini söyledi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu 6 Mayıs’ta Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) Meclis kontanjanından gönderilecek 5 adayın seçimi için bir araya geldi; ancak seçimde anayasaya aykırı şekilde 3’üncü turda kura çekimi değil seçime gidilince CHP ve Yeni Yol Partisi komisyon üyeleri seçimden ayrıldı. Gazetemiz Cumhuriyet, CHP’nin HSK seçimlerine ilişkin Karma Komisyon’a verdiği 3 sayfalık muhalefet şerhine ulaştı.

AZAMİ MUTABAKAT SAĞLANMADI

CHP muhalefet şerhinde; TBMM’nin 5 değil 7 üye seçmesi ve komisyon da adayları buna göre belirlemesi gerektiği kaydedildi. Şerhte; mevcut 2 üyenin görev süresinin dolmadığı gerekçesiyle 5 üye için seçim yapılmasının anayasaya aykırı olduğu bildirildi. Anayasanın ilgili hükmüne göre; HSK üyelerinin “azami mutabakat” ile seçilmesinin amaçlandığının vurgulandığı şerhte; “Nitelikli çoğunluğu zorlamak, salt çoğunluk veya basit çoğunlukla seçimi önlemek için son noktada kura usulünü koymuştur. İfa edeceği görevi itibariyle HSK’nin tarafsızlığı korunmalıdır. Bu koruma, üyelerin bağımsız kişilerden oluşmasıyla mümkündür. Bunu sağlamanın yolu ise seçim usulünde benimsenecek yöntemin, çoğulcu demokrasinin meşruiyeti temelinde uzlaşmaya dayalı olmasıdır” denildi. Bu nedenle her üyenin ayrı ayrı oylanması gerektiği bildirildi.

YAPICI İÇİN TUR İCAT EDİLMİŞ!

Anayasanın ilgili hükmünde yer almayan 3’üncü tur oylamanın icat edildiğinin belirtildiği şerhte; seçimde yapılan usulsüzlükle ilgili şu ifadelere yer verildi: “İkinci turda Fuzuli Aydoğdu 34, Ömer Faruk Aydıner 33 oy alarak seçilmişlerdir. İki tur tamamlanmış, artık anayasa gereği yapılacak yeni bir tur kalmamıştır. Burada yapılması gereken, üçüncü adayın belirlenmesi için 31 oy alan Mustafa Yapıcı ile 14 oy alan Lütfi Aksoy arasında kura çekilmesiydi. Bunun yerine yeni turlar icat edilerek üçüncü ve devamı turlara gidilmiştir. Bu da anayasaya açıkça aykırıdır.”

CHP ve Yeni Yol’un çekildiği HSK seçiminin sonucunda belirlenen 15 aday arasında; 301 maden işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası davasında verilen “olası kast hükümlerine göre birden fazla insanı öldürmekten” ayrı ayrı cezalandırılması kararını kaldıran Yargıtay 12’inci Ceza Dairesi’nin kararının altında Mustafa Yapıcı’nın da imzası bulunuyordu.

‘EYLEMLİ İÇ TÜZÜK İHLALİ’

CHP, HSK seçimini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıma kararı aldı. CHP’nin bu kararının ardından tartışmalar arttı. İktidar kanadından; söz konusu seçimlerin Meclis kararı olmasından kaynaklı AYM’ye götürülemeyeceği konuşulurken, götürülse dahi AYM’nin geriye dönük karar veremeyeceğinden bir olası ihlal kararının bir işleminin de olmayacağı savunuluyor. Tartışmalara ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP TBMM Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan; yapılan seçimin “eylemli iç tüzük ihlali” olduğunu belirtti. Tezcan, “AYM fiilen iç tüzük hükmüne aykırı uygulamaları anayasa ihlali sayar. Yürürülüğün durdurulmasını isteyeceğiz. AYM’nin kararı geçmişe dönük uygulanmasa da ihlal kararı verilmesi gelecekti seçimlere yönelik uyarı mahiyeti taşır. 6 ay sonra bir seçim daha var. Biz muhalefet olarak üstümüze düşeni yapacağız” dedi.

‘FİİLİ PROTESTO EDECEĞİZ’

Yeni Yol Partisi TBMM Adalet Komsiyonu üyesi ve Ankara Milletvekili İdris Şahin ise CHP’nin milletvekili sayısı yeterliliği sağladığı için seçimi AYM’ye taşıma olanağının bulunduğunu kaydetti. Yeni Yol Partisi’nin bu olanağının olmadığını da belirten Şahin; “Komisyonda seçime katılmadık ve fiili protesto edeceğiz. Genel Kurul’da bunu konuşacağız ve usul tartışması açacağız. 1 ve 2’inci turda seçilen 2 kişiye sözümüz yok; ancak diğerleri iç tüzüğe aykırı olarak seçilmiş kişiler. Bu nedenle Genel Kurul’da itiraz edeceğiz. Son derece sakat bir işlem gerçekleşti. HSK’nin bundan sonraki kararları meşruiyet tartşmasıyla sürer. CHP’nin AYM’ye taşımasına da Meclis’te ve kamuoyunda destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.