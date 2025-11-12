CHP, iddianameyi hukukçularıyla incelemeye başladı: ‘Temel amaçları CHP’yi kapatma’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında “suç örgütü lideri” suçlamasıyla hazırlanan iddianame kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, partisinin grup toplantısını tamamlayıp CHP genel merkezine hareket etti. Özel burada kurmaylarıyla Merkez Yönetim Kurulu toplantısına geçti. CHP’nin hukukçuları da iddianameyi incelemeye başladı.

Partinin hukukçu kurmaylarının iddianamede ilk dikkat çektiği nokta; İmamoğlu üzerinden CHP’nin ele geçirildiği iddiası oluyor. Kurmaylar “CHP sanki yasa dışı yöntemlerle ele geçirilmiş, kapatılması gerek gibi davranıyorlar, çok tehlikeli ifadeler var” değerlendirmesini yapıyor.

'ÇELİŞKİLİ İFADELER VAR'

İmamoğlu ile başlatılan süreçte CHP’nin bir kumpasa düşürülmek istendiğini söyleyen kurmaylar “İddianamede 15 gizli tanık var. Çelişkili ifadeler var. İktidarın söylediği ‘ahtapot’ ifadesi var. Temel amaçları kapatma olacak. Bir suç örgütüyle CHP ele geçirilmeye çalışılıyorsa 15 milyon insan nasıl oy verdi bu kişiye? Mantıkla çelişen durumlar var” diyor. CHP kurmayları, ilk yorumlarından sonra iddianamenin hukukçuları tarafından detaylıca inceleneceğini ve buna göre de kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtiyor. CHP lideri Özel’in de bugün İstanbul’a Sultanbeyli Mitingi için gideceğini anımsatan kurmaylar, Özel’in konuyla ilgili ilk değerlendirmelerini de burada yapacağını aktarıyor.

‘ŞEMAYI ERGENEKON’DAN HATIRLIYORUZ’

Öte yandan; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır TBMM Genel Kurulu’nda iddianameyi değerlendiren bir konuşma yaptı. İddianameyle paylaşılan “örgüt şemasına” dikkat çeken Başarır “Bu şema rezaletini biz Ergenekon davasında gördük” dedi. Parti kapatma tartışmalarına değinen Başarır “Saçma sapan ifadeler, partiyi itham eden iddialardan sonra anayasaya göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na partimizin kapatılması için ihbarda bulunulmuş. 102 yıllık bu partiyi kapatacak, daha anasının karnından doğmadı. Haddini bileceksin sen” tepkisini gösterdi.

‘969 KEZ ‘HATIRLADIĞIM KADARIYLA’ GEÇİYOR’

CHP’nin hukukçuları iddianamede kullanılan ifadelere de dikkat çekerek “İddianamede 969 kez ‘Hatırladığım kadarıyla’, 774 kez ‘Bilmiyorum’, 691 kez ‘-mışlar, mişler, muşlar’, 546 kez ‘Duydum’, 516 kez ‘Bildiğim kadarıyla’, 499 kez ‘Olabilir’, 401 kez ‘Öğrendim’, 347 kez ‘Söylemişti’, 235 kez ‘Düşünüyorum’, 136 kez ‘Olabilirim’, 83 kez ‘Söylendi’, 62 kez ‘Duyduğuma göre’, 59 kez ‘Düşünmekteyim’, 52 kez ‘Kaynaklı olarak öğrendim’, 51 kez ‘Bilmemekteyim’, 37 kez ‘Muhtemelen’, 36 kez ‘Duymuştum’, 9 kez ‘Duyuyordum’, 9 kez ‘Hisettim’ geçiyor” dedi.