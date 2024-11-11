CHP İl Başkanı doktor Gökhan Şenyürek saldırıya uğradı
Giresun'da hastanede aynı zaman CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı. CHP lideri Özgür Özel de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını belirtti.
Kentteki özel bir hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K. ile genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
A.A.K'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Şenyürek, durum polise bildirildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına aldı.
Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, konuya ilişkin müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖZEL'DEN AÇIKLAMA
CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını açıklayarak Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerini iletti:
"Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum."
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