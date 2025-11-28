CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı'na ilişkin açıklama: Genel Başkan adayı çıkarmama, PM için anahtar liste çıkarma kararı aldık

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Ankara Arena Spor Salonu’nda devam eden CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"GENEL BAŞKANI DAHA DA GÜÇLENDİRECEKTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP İlke ve Demokrasi Hareketi olarak 2023 yılındaki 38. Olağan Kurultay’da Prof. Dr. Örsan K. Öymen’i CHP Genel Başkan aday adayı olarak çıkartmıştık. Ülkede yaşadığımız olağanüstü süreçte partimiz tarihin en ağır iktidar baskılarından birisinin altında olduğu için, 28-30 Kasım 2025’teki CHP Olağan Kurultay’da bir Genel Başkan aday adayı çıkartmamak kararı aldık. Ancak, partinin programındaki temel ilkelerle uyumlu olan daha güçlü bir kadroyla partimize bu zor dönemde destek olmak amacıyla, Parti Meclisi üyeliği için bir anahtar liste çıkartmak, bu listeyle bazı parti üyelerini aday göstermek ve aday olmaları durumunda adayları Parti Meclisi üyeliği için kurultay delegelerine önermek kararı aldık.

Partinin ilkeleriyle uyumlu güçlü bir kadro hem partimizi hem de genel başkanı daha da güçlendirecektir. Bu çerçevede CHP’nin çok değerli kurultay delegelerinin listemizdeki adayları desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz."