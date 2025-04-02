CHP, İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim için imza toplamaya devam ediyor: ‘Halk kampanyayı sahiplendi’

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun özgürülüğü ve erken seçim için imza kampanyası başlatan CHP’nin il başkanları, kampanyaya yoğun bir ilgi olduğunu söylüyor. Bayram döneminden sonra bu ilginin artmasını beklediğini belirten başkanlar “Gittiğimiz yerlerde fazla imza kağıdı isteyen esnaf oluyor. ‘Biz toplar size getiririz’ diyorlar. Ev gezmeleri yapıyoruz, bayramlaşmalarda da imza topladık. Onun dışında internet üzerinden de imza ulaştırılabiliyor. Bayram sonrası dönemde de saha çalışmalarını artıracağız. Kalabalık merkezlere standlar kuracağız” diyor.

CHP, cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine hem İmamoğlu’nun özgürlüğü hem de erken seçim için imza kampanyası başlattı. CHP lideri Özgür Özel, 27 milyonun üzerinde bir imza toplamayı hedeflediklerini açıkladı. Bayram döneminde kampanyaya olan ilgiyi anlatan CHP’li il başkanları “Özellikle toplu bayram buluşmalarımızda imza konusundan söz ettik. Yoğun bir ilgi oldu” dedi. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için yapılan seçimde 15 milyondan fazla yurttaşın oyunu aldığını anımsatan başkanlar “Hedefimiz ilk olarak bu 15 milyon insana ulaşmak. Sonrasında bu sayıyı artırmak. Onlardan da yakınlarına bu kampanyayı ulaştırmalarını isteyeceğiz. Bayram döneminden sonra şehir merkezlerine, halkın yoğunlukta olduğu yerlere standlar kuracağız. Onun dışında ev gezileri yapacağız. Kapı kapı destek isteyeceğiz” dedi.

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Bunun yanında yurtttaşların da kampanyaya sahip çıktığını belirten başkanlar “Bazı yerlerde esnaf hem imza verdi hem de fazladan imza kağıdı istedi. ‘Siz kağıdı bırakın, gelenlerden imza atmak isteyenlere verir, size getiririz’ diyenler oldu. Ekrem Başkanı herkes sahipleniyor. İnsanlar artık çok dolu olduğu için bir yerden tepki göstermek istiyor. İmza kampanyası için önseçimden bile yoğun bir katılım bekliyoruz” ifadelerini kullandı. İmza vermek isteyen yurttaşların şimdilik partinin il ve ilçe başkanlıklarına gelebileceğini aktaran başkanlar “Bunun dışında il ve ilçe başkanlıklarımızı arayan, evden çıkamayacak haldeki vatandaşlarımızın ayağına kadar gitmeye hazırız. Ayrıca ‘https://chp.li/imzakampanya’ adresinden de imza formuna ulaşabilirler. Dijital ortamdan imzaları imza@chp.org.tr adresine teslim edebilirler” bilgisini paylaştı.