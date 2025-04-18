CHP, imza kampanyası için kapılarını yurttaşlara açtı: ‘Her imza bir oy’

Yayınlanma: 18.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 04:00

CHP, dün tutuklu cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim için yaptıkları imza kampanyası kapsamında partinin genel merkezinde etkinlik düzenledi. Gün boyu her yaştan yurttaş genel merkeze gelerek imza verdi. CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de genel merkezin bahçesine gelerek imza veren yurttaşlarla sohbet etti. İmza kampanyasına ilişkin Cumhuriyet’e bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin “Hedefimiz Türkiye’deki seçmen sayısının yarısından fazla imza almak. Şu anda 3’te 1’ini aştık. 10 milyonun üzerinde imza var. 3 bine yakın noktada imza topluyoruz. Ayrıca evlerde, iş yerlerinde vatandaşlar kendi de imza topluyor. Yakın bir zamanda hedefimize ulaşacağız. Sonra eşleşen isimleri ayıklayacağız” dedi.

BAĞIMSIZ KURULUŞ DENETLEYECEK

Bir kişinin birden fazla yere imza atmaması için alınan önlemleri de anlatan Aytekin “Toplanan imzalar bizdeki tarama sistemiyle dijital ortama alınıyor. İlçe bazında eşleştirmeler yapılıyor. Aynı imzalar ayıklanıyor. Sonra il bazında ve Türkiye genelinde ayıklama yapacağız. Bundan sonra ise bağımsız bir denetleme kuruluşuna, bu TÜRMOB olabilir, başka güvenilir denetim şirketleri olabilir; noter huzurunda denetletip ayıklamayı yapacağız. Sonucu kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı. “İmza atarsam bir sorun yaşar mıyım?” endişesi yaşayan yurttaşlara da seslenen Aytekin “İmzalar herhangi bir kuruma teslim edilmeyecek. Vatandaşımız rahat olsun” dedi. İktidarın imza kampanyasını hedef alan açıklamalarına da yanıt veren Aytekin “İmza kampanyasını hafife alanlar var. ‘Ne yapacaksınız, iktidar mı değiştireceksiniz?’ diyorlar. Tam da öyle olacak. Atılan her imza bir oydur. Yarıdan bir fazla kişinin oy verdiği cumhurbaşkanı adayı, istediği erken seçim çok kıymetlidir. Bir anlamda güven oylamasıdır” diye konuştu.

‘YOĞUN İLGİ VAR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de yurttaşların kampanyaya ilgisini “Vatandaş iktidara itiraz etme mecralarına çok ilgi gösteriyor. Çok yoğun bir ilgi var. Sadece Ankara değil, Türkiye’nin her coğrafyasında örgütümüz standlar kurarak, kapı kapı dolaşarak imzaya destek talep ediyorlar. Bu şu anki en büyük imza kampanyası. Elbette sonuç doğuracak” ifadeleriyle anlattı. Karatepe “Vatandaşın sesine kulak tıkayan bir yönetim iktidarını uzun süre devam ettiremez” diye konuştu.