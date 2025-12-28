CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan tutuklanan Şarbat için eylem çağrısı

CHP İstanbul Gençlik Kolları, 27 Aralık Cumartesi günü düzenlenen asgari ücret protestosundan sonra gözaltına alınarak bugün tutuklanan Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilgekağan Şarbat’ın tutuklanmasıyla ilgili eylem çağrısında bulundu.

Eylemin yarın (29 Aralık) Kadıköy Rıhtım’da gerçekleştirileceği ifade edildi.

“Gençliğe gözdağı vermeye çalışan bu düzene karşı hep birlikte ses oluyoruz” denen çağrıda şunlar kaydedildi:

Birimiz özgür değilsek, hiçbirimiz özgür değiliz!

İstanbul’daki tüm genç arkadaşlarımızı, yarın akşam saat 20.00’da, Kadıköy Rıhtım’a davet ediyoruz.

Hakkında tutuklama kararı alınan gençlik kolu yöneticimiz Bilgekağan Şarbat için bir araya geliyor; gençliğe gözdağı vermeye çalışan bu düzene karşı hep birlikte ses oluyoruz.

Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"

NE OLMUŞTU?

Bilgekağan Şarbat, eylemden sonra polis tarafından fiili şekilde gözaltına alınmış, atılan sloganlar gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bugün Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.