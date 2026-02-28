CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu: Beş ilçeden Çağlayan Adliyesi'ne yürüyüş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu belediye başkanlarının iddianamesinin yazılmamasına tepki gösterdi.

"İddianameler neden yazılmıyor?" diye soran Çelik, "İstanbul’umuzun beş ilçesinde, komşularının tertemiz oylarıyla ve güveniyle göreve seçilmiş belediye başkanlarımızın aylardır tek bir satır iddianamesi yok!" ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca 1 Mart Pazar tarihinde beş ilçeden Çağlayan Adliyesi'ne yürüyüş gerçekleştireceklerini açıkladı:

"Halkımızın iradesini savunmak için beş ilçe başkanımız beş koldan Çağlayan’a yürüyecek, adalet için buluşacak.

Hasan Akgün – Büyükçekmece

İnan Güney – Beyoğlu

Hasan Mutlu – Bayrampaşa

Hakan Bahçetepe — Gaziosmanpaşa

Özgür Kabadayı – Şile

1 Mart Pazar | 15.00 Çağlayan Adliyesi"