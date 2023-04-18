CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı: Saldırgan tutuklandı
Seyrantepe'de bulunan CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında 6 Nisan'da silahla havaya ateş ettikten sonra kaçan ve Sultangazi'de yakalanan Emre D. çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili daha önce yakalanan 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Seyrantepe'de 6 Nisan günü saat 04.00 sıralarında CHP İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan ateş edildiği belirlenmişti.
4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Kamera görüntülerini inceleyen polisin çalışması sonrasında otomobilin sahibi Arif P. (26), Berkan Ö. (22), Anıl Ö. (20) ve Ferhat E.E. (23) gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'ne 10 Nisan'da çıkarılan Anıl Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer üç şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakılmışlardı.
Olayda havaya ateş eden ve bu anları Instagram'da canlı yayınla paylaştığı belirlenen ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan Emre D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Sultangazi'de yakalanan Emre D. bugün adliyeye sevk edildi. 51 adet suç kaydı, 2 adet aranması olduğu belirtilen Emre D. çıkarıldığı hâkimlikçe 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı.
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