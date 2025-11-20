Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP İstanbul İl Başkanlığı, kayyım kararını AYM'ye taşıyor!

20.11.2025 11:13:00
Haber Merkezi
CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi ve binasının tedbir kararı alınarak geçici yönetime devredilmesi, bugün Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor. Yazarımız Barış Terkoğlu, başvurunun talep ve sonuç bölümünde "Hukuksuz müdahalenin devamı halinde telafisi imkansız zararlar doğacağından öncelikle tedbir kararı verilerek geçici yönetimin görevine devamının önlenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz" denildiğini aktardı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, tedbir kararı alınarak geçici yönetime devredilen İstanbul İl Yönetimi ve İl Binası için bugün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunacak.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından, bugün yapılacak başvurunun talep ve sonuç bölümünü paylaştı.

"GEÇİCİ YÖNETİMİN GÖREVİNE DEVAMININ ÖNLENMESİNE KARAR VERİLMELİ"

Terkoğlu'nun paylaştığı ifadeler şöyle:

“Bireysel başvuru ile giderilmesi talep edilen husus, 2024 mahalli idareler seçim sonuçları esas alındığında Türkiye’nin 1. siyasal partisinin Türkiye’nin en büyük il yönetiminin görevini yapmasına engel olunmasının önlenmesidir. Bu itibarla İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde, delegelerin iradeleriyle belirlenmiş il yönetiminin olmayan yargısal yollarla değiştirilmesi sağlamaya yönelik olan bu davanın hem yasal dayanaktan yoksun olması hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının taraf kabul edilmesi nedenleriyle siyasal örgütlenme ve siyasi parti içinde faaliyette bulunma özgürlüğünün ihlal edildiğine ve bu ihlalin ancak davaya ilişkin tüm yargı kararlarının kesin hükümsüzlükle sakat olduğunun ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ortadan kaldırıldığına hükmedilmesiyle giderilmesine karar verilmesi; hukuksuz müdahalenin devamı halinde telafisi imkansız zararlar doğacağından öncelikle tedbir kararı verilerek geçici yönetimin görevine devamının önlenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.”

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Kongresi’ne açılan dava sonucunda, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyım olarak atamasının ardından CHP iki kez kongre düzenlemişti. Düzenlenen olağanüstü ve olağan kongrede Özgür Çelik iki defa CHP İstanbul İl Başkanı olarak yeniden seçilmişti.

CHP Genel Merkezi tarafından mahkemenin verdiği kararın kaldırılması için Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan itiraz reddedilmiş ve mahkemeden Tekin'in kayyımlığının devam etmesi yönünde bir karar çıkmıştı.

Son mahkemede de; CHP'nin itirazını reddeden mahkeme Tekin'in kayyımlığının sürdürmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından ise Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarını kontrol etmek amacıyla bankalara başvuru yapmıştı.

Akbank, bu başvurunun ardından Tekin'i kayyım olarak atayan 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazmış ve mahkemenin Tekin'i İl Başkanı olarak görevlendirdiği, fakat yapılan son kongrede Özgür Çelik'in ilk başkanı olarak seçildiği, seçilen yönetimin de Tekin'in aksi yönünde talebi olduğu belirtilmişti. Banka tarafından mahkemeden talimatlandırma talebi yazısı yazılmıştı.

