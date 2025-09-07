CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü binaya gideceğini açıklamasının ardından 7 Eylül Pazar akşamı için CHP binasında toplanma çağrısı yapılınca polis binaya giden yolları ve sokakları kapattı. Peki, CHP İstanbul İl Başkanlığı nerede? CHP İstanbul İl Başkanlığı'na nasıl gidilir?

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI NEREDE?

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Huzur Mahallesi'nde yer almakta.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA NASIL GİDİLİR?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na toplu taşıma ile ulaşım oldukça kolaydır:

Metro: M2 hattı üzerinde yer alan Seyrantepe istasyonu, binaya yaklaşık 10 dakika yürüyüş mesafesindedir.

Otobüs: 146B, 30D, 46Ç, 46T, 66, 76D gibi otobüs hatları, binaya yakın duraklardan geçmektedir.