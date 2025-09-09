CHP İstanbul İl Başkanlığı yeni adresine taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi, uzun yıllar kullandığı Şişhane'deki il binasından 2019 yılında Seyrantepe'deki binasına taşınmıştı. Pazar akşam saatlerinde parti binası çevresinde başlatılan abluka ertesi günü öğle saatlerinde daraltıldı. Milletvekilleri, gazeteciler ve partililelere yakın mesafeden yoğun biber gazı sıkıldı. Parti binasının çevresi, önü ve içerisinde yaşanan müdahalenin ardından 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını dayanak yapan Gürsel Tekin binaya girdi. CHP Genel merkezi de aynı saatlerde, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının adresinin değiştirildiğini, Seyrantepe'deki binanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olduğunu duyurdu.

Partinin eski il binasındaki abluka gün boyunca devam ederken, ihtiyaçlar da dışarıdan giderilmeye çalışıldı. Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kadın Kolları Başkanı, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya gibi yöneticiler dışarıda alışveriş yapıp parti binasına getirdi. Özçağdaş ve Kaya, çalışma ofisi önünde görev yapan basın mensuplarına da zaman zaman su, çay gibi ikramda bulundu.

YENİ İL BAŞKANLIĞI YAZISI ASILDI

Aynı saatlerde ise Bahçelievler Barbaros Caddesi üzerinde bulunan ve ilçe başkanlığı olarak kullanılan binaya "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazısı asıldı. Yetkililer, binadaki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.