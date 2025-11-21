CHP İstanbul İl Kongresi davasında duruşma günü: Tekin’in kayyımlığı devam edecek mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 3 Ekim’de gerçekleşen duruşmada, İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın bir sonraki duruşmasını bugüne erteledi.

Mahkeme, CHP’nin reddi hakim talebini de reddetti. Gürsel Tekin ve heyeti kayyım olarak görevine devam etti.

ÇELİK BİR AYDA 2 KERE İL BAŞKANI SEÇİLDİ

İl Başkanlığı görevine ilk kez Ekim 2023’te seçilen Çelik; 2025 yılının Eylül ve Ekim’i olmak üzere bir ay içinde iki kere daha il başkanı seçilmek zorunda kaldı.

TEKİN İSTEDİ, BANKALARA YAZI GİTTİ

Ayrıca Gürsel Tekin’in il başkanlığının banka hesaplarına erişim talebinde bulunduğu da ortaya çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise ilgili bankalara gönderdiği yazıda, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarından yapılan tüm işlemlerin dökümlerini istedi.

GÖZLER BUGÜNKÜ DURUŞMAYA ÇEVRİLDİ

Davada yeni duruşma bugün saat 10.00’da başlayacak.

Bugünkü duruşmadan çıkacak karar ya da ara karara göre; Gürsel Tekin ve heyetinin kayyımlığının devam edip etmeyeceği belli olacak.

NE OLMUŞTU?

Ekim 2023'teki 38. İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararı vermiş ve 2 Eylül'de mahkeme kararıyla Özgür Çelik'i görevden almıştı. Aldığı ara karar ile kongreyi geçersiz sayan mahkeme, CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden almış ve kayyım heyeti atamış, heyetin başına da Gürsel Tekin'i getirmişti.

2 Eylül'de mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 24 Eylül'de yapılan olağanüstü kurultayda bir kez daha CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Gürsel Tekin ise 2 gün sonra partiden ihraç edilmişti.

Öte yandan aynı mahkeme, CHP'nin 24 Eylül'de İstanbul'da yaptığı olağanüstü il kongresinin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı göndermiş ancak YSK, kongrenin devam etmesine karar vermişti. Bu kongrede İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, daha sonra YSK'den de mazbatasını almıştı.

Daha sonra CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını 24 Ekim’de Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu’ndan almıştı.