CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi... Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, kararını açıkladı

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı.

Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

TEKİN KARARINI VERDİ: KABUL EDECEK!

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, gazeteci Alişer Delek'e konuştu.

Kararı kabul edeceğini belirten Tekin, "4 eski ilçe başkanı ve ben atandık. Partinin abileri olarak görev yapacağız. CHP'de ben ev sahibiyim. Amacımız partiyi adliye koridorlarından, kavga alanlarından kurtarmak ve iktidara taşımak. Süreci ve ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz" dedi.

TEKİN'DEN X PAYLAŞIMI

Gürsel Tekin yaptığı X paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

“Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır.”

"ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Gürsel Tekin DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Karar az önce tebliğ edildi. Ben ve eski 4 ilçe başkanı göreve getirildik. Benim uğraşım; birliği dirliği tesis etmektir. Benim delegeyle, kavgayla işim olmaz. Tarafsız olarak görülmüşüz. Bütün uğraşımız partinin hukukunu ve partinin içindeki sorunları gidermek olacak. Genel başkanım Özgür Özel ile de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile de elbette görüşeceğim, konuşacağım. Biz sorun çıkarmak, yaratmak için gelmedik. Sorunları gidermeye geldik."

"KILIÇDAROĞLU'NU EN ÇOK ELEŞTİREN BENİM"

Sözcü TV'ye de konuşan Tekin kararın henüz kendisine ulaşmadığını belirtti.

Tekin, "Asla ya da bunun tarafı değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren benim. Ben ve 4 arkadaşım 40 yıllık CHP'liyiz. Ayrışan değil bütünleştiren bu şekilde iktidara yürüten siyaset yürüteceğiz" dedi.

İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

31 Mart seçimlerine 50 günden az bir süre kala CHP’de İstanbul İl Başkanı, Genel Sekreterlik ve İstanbul Milletvekili olarak uzun yılar görev yapan Gürsel Tekin 13 Şubat 2024'te partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023'te yapılan il kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik, Cemal Canpolat'a karşı kazanmıştı. Çelik hakkında "seçime hile karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.