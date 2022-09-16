CHP İstanbul İl Örgütü yöneticileri 'SaBıKa Holding broşürü' davasında hâkim karşısına çıktı

16 Eylül 2022 Cuma, 13:55

CHP il ve ilçe yöneticileri tarafından, Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı 'SaBıKa Holding' başlıklı broşürlerin 15 Ekim 2021 tarihinde Beşiktaş ve Beyoğlu’nda dağıtılması üzerine 10 CHP'li hakkında, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava başladı. Davanın bugünkü duruşması, mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Duruşmaya, sanıklardan CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe, Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil ve çok sayıda avukat katıldı. Egemen Bağış ile Korkmaz Karaca'nın avukatları da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve ilçe başkanları da duruşmada izleyici olarak yer aldı.

"TÜM SANIKLAR HAKKINDA DERHAL BERAAT KARARI VERİLSİN”

Mahkemede, iddianameye karşı ilk savunmayı, tüm sanıkların avukatı Doğuşcan Aydın Aygün yaptı. Aydın, “Aynı suçlamayla İstanbul İl Başkanı’mız Canan Kaftancıoğlu’na da dava açılmıştı. Canan Kaftancıoğlu’na, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ilk celsesinde beraat kararı verilmiştir. Tüm sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

“KİMSEYE HAKARET ETMEDİM, KAMUDA İNFİAL YARATMIŞ BİR OLAYDA KAMU YARARI GÖZETTİM”

CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

“Genel merkezimin tarafından hazırlanan söz konusu broşürler, siyasi çalışma amacıyla hazırlanmış ve ben de bu siyasi çalışma kapsamında parti görevimi yaptım. Bir an önce beraatımı talep ediyorum. Ana muhalefet partisinde ilçe yöneticisiyim. AİHM kararına göre, bir muhalefet partisine üye olan siyasetçinin ifade özgürlüğü geniş kapsamda değerlendirilmelidir. Bahse konu bildiriyi ben hazırlamadım, bu bildiriyi dağıtırken kimseye hakaret etmedim, kimseyi aşağılamadım. Aksine, kamuda infial yaratmış bir olayda, kamu yararı gözettim. Bu yargılama, ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Beraatımı talep ediyorum.”

“BROŞÜRÜ DAĞITTIĞIMIZ İÇİN YARGILANIYORUZ”

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe ise savunma yaparken söyle konuştu:

“Daha önce basında yer almış bilgilerle hazırlanmış bir broşürü dağıttığımız için bugün yargılanıyoruz. Söz konusu broşürde yer alan bilgi ve iddialar ile ilgili bir soruşturma ise ne yazık ki açılmadı. Halkımıza karşı sorumluyuz. Geri adım atmayacağız.”

“ZORLA BİR SUÇ ÇIKARMAK KOMİK”

CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar da “Yargılamaya konu faaliyetimiz siyasi çalışma kapsamındadır. Bir siyasi çalışma nedeniyle iddianamedeki ifadeler kullanılarak bir suç çıkarmak komik” diyerek yazılı savunmasını mahkemeye verdi.

TÜM SANIKLARIN DERHAL BERAATLARI TALEP EDİLDİ

Duruşmaya katılan sanıkların savunmalarının ardından beyanda bulunan sanık avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamanın unsurlarının oluşmadığını, dağıtılan broşürlerin de kimseye hakaret içermediğini ve broşür dağıtımının siyasi parti görevi çerçevesinde yapıldığını belirterek tüm sanıkların derhal beraatlarını istediler.

EGEMEN BAĞIŞ VE KORKMAZ KARACA'NIN AVUKATLARI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada, Egemen Bağış ile Korkmaz Karaca'nın avukatları söz alarak, şikayetlerinin devam ettiğini ve davaya katılma taleplerinin olduğunu belirtti.

Mahkeme, katılma taleplerinin tüm sanıkların savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi.

DAVA 20 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme hâkimi, avukatların tüm sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmesi taleplerini reddetti. Dava, diğer sanıkların da savunmalarının alınması için 20 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Merkezi tarafından, 'paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği' ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı 'SaBıKa Holding' başlıklı broşür hazırlanmıştı. Söz konusu broşürü 15 Ekim 2021 tarihinde Beşiktaş ve Beyoğlu’nda dağıtan CHP’liler hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Başlatılan soruşturma neticesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'nin İstanbul’daki il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin şüpheli olarak yer aldığı bir iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Başkanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım ile Egemen Bağış, Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan, Esat Toklu, Tekmen Savaş Nemli, Hasan Yılmaz, İsmail Demir ve Korkmaz Karaca ise mağdur sıfatıyla yer almıştı.

2 SUÇLAMADAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, 10 CHP'linin, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlarından toplamda 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Yargılanan isimler ise şöyle: CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe, Beyoğlu İlçe Başkanı Gözde Fil, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Beyoğlu İlçe Başkanı Ali Asker Ekici, Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Cem Özçelik ve parti üyeleri Burak Aluçlu, Gökhan Akgül, Seçkin Aybar ile Tuğba Güçtekin.