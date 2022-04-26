16 ayrı sabıkası bulunan kablo hırsızı tutuklandı
Denizli’nin Çivril ilçesinde 16 ayrı suçtan sabıkası olan ve depolardan 350 metre bakır kablo çalan hırsız, uyuşturucu madde ile yakalandıktan sonra tutuklandı.
Denizli'nin Çivril ilçe merkezinde bulunan bazı şantiye ve depolarda yaşanan hırsızlık olaylarının artmasıyla beraber ekipler harekete geçti.
Yapılan çalışmada şüphelinin G.A. olduğu belirlendi. Yapılan fiziki takip sonucu G.A. aracında ekipler tarafından gözaltına alındı.
Aramada bir adet ruhsatız tabanca ile tabancaya ait 14 adet fişek, uyuşturucu madde ve demir kesme makası ele geçirildi. İşlemleri için merkeze götürülen hırsız, ilk sorgusunda depolardan toplam 350 metre bakır kablo çaldığını itiraf etti. 16 ayrı suçtan suç kaydı olduğu belirlenen G.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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