Sıla Şentürk'ü öldüren Gökçek'in farklı suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesi kadın cinayetlerine tekrar dikkatin çekilmesine yol açarak büyük tepki topladı. DHA'nın haberine göre Şentürk, Hüseyin Can Gökçek adındaki kişi tarafından bıçakla öldürüldü.
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesi kadın cinayetlerine tekrar dikkatin çekilmesine yol açarak büyük tepki topladı.
DHA'nın haberine göre Şentürk, Hüseyin Can Gökçek adındaki kişi tarafından bıçakla öldürüldü.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Gökçek'i şehir dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.
Giresun Valisi Enver Ünlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.
Giresun'un Erikliman köyünde babaannesinin evinde kalan Şentürk'ün Gökçek tarafından bir kavga sonucu öldürüldüğü aktarıldı.
Gökçek'in evden kaçması üzerine işitme ve konuşma engelli babaannenin komşularına koşarak yardım istediği aktarıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.
BİR AY CEZAEVİNDE KALDI
DHA'nın geçtiği ilk haberlerde ailesinin Şentürk'ü Gökçek ile nişanlandırdığı öne sürülmüştü. Ancak haber ajansının sonradan geçtiği habere göre Gökçek, Şentürk'ü bir yıl önce kaçırdı.
Şentürk ailesinin şikayeti üzerine yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı.
Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine bir ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirtildi.
Şentürk'ün Gökçek'ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, iki hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü de iddia edildi.
Şentürk'ün ölümüne sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
Şentürk için Trabzonspor, GZT Giresunspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi futbol kulüpleri taziye paylaşımlarında bulundu.
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