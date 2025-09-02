CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atandı. Peki, CHP İstanbul İl Yönetimi'nde kimler var? CHP İstanbul İl Yönetimi neden görevden alındı?

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİ'NDE KİMLER VAR?

İl Başkanı Özgür Çelik

İl Başkan Vekili Mehmet Arslan

İl Sekreteri Soner Özimer

İl Saymanı Metin Demirbilek

İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert

İl Bilişim Sorumlusu Devrim Atasever

İl Başkan Yardımcıları

İnsan Hakları: Cem Birlik

Hukuk ve Seçim İşleri: Çağdaş Karaküçük

Yerel Yönetimler: Hasan Tozkoparan

Sağlık İşleri: Havva Gülenç

Örgütlenme ve Örgüt Yönetimi: Kemal Ercan, Ramazan Araç, Veli Çoşkun

Tanıtım ve Halkla İlişkiler: Zelal Kıran Metin

Diğer Başkan Yardımcıları; Adnan Kaymakçı, Ahmet Baylan, Ali Kocakaya, Ayhan Özoğlu, Burak Çalışkan, Burcu Avseren, Cabbar Kement, Engin Karaağaç, Fatma Öncü, Gökhan Akgül, Gülistan Akmugan, Gürbüz Erdagöz, Haydar Karasu, Hülya Özdemir, Hüseyin Karakuş, İbrahim Zeki Yılmaz, Mertcan Çınak, Metin Tam, Murat Bakır, Nurten Erdal, Oğuz Feyzullah Toprak, Özhan Mete, Pınar Güngören, Ramazan Hakan Yılmaz, Selahattin Erbaş, Sinan Karaca Öztürk, Ümit Koral

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi görevden alındı.

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak görevlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyledi. Çelik, "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan kayyum heyetinde görevlendirilen Gürsel Tekin, "Ben CHP'yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin adliye koridorlarından bir an önce çıkartılarak eski demokratik işleyişine kavuşturulması için her görevi yapmaya hazırım" diye konuştu.