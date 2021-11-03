CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu: Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili WhatsApp mesajları dönüp duruyor

03 Kasım 2021 Çarşamba, 00:37

Son zamanlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bir takım kulis bilgiler gündemde yer alıyor.

Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter hesabından, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğdu, popüler mesajlaşma ve sesli sohbet platformu WhatsApp'ta Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bir takım mesajların dolaşımda olduğunu ifade etti.

'TEK DİLEĞİM ERDOĞAN’IN SEÇİMLERE...'

Erdoğdu paylaşımının devamında, "Siyasi hayatım Erdoğan ile mücadeleyle geçti… Erdoğan’ın bana açtığı onlarca davada haksızlığa uğradım… Tek dileğim Erdoğan’ın seçimlere sağlıklı ve zinde olarak girmesi ve sandıkta halka hesap vermesi…" ifadelerine yer verdi.

Erdoğdu'nun paylaşımı şu şekilde: