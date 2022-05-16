CHP, İstanbul mitinginin duyurusunu paylaştı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından onanan cezaları ardından Bursa’dan İstanbul’a kaydırılan ‘Milletin Sesi’ mitinginin duyurusu CHP tarafından sosyal medya hesabından yayımlandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı cezaların Yargıtay tarafından onanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa’dan İstanbul’a kaydırdıklarını açıkladığı ‘Milletin Sesi’ mitinginin yeri ve zamanı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.
İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Hak, hukuk, adalet çağrısıyla ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla halkımız ile ‘Milletin Sesi’ İstanbul Mitingi’nde buluşuyoruz!” denildi.
Miting, 21 Mayıs cumartesi günü saat 18.00’de Maltepe Sahil Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek.
Hak, hukuk, adalet çağrısıyla ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla halkımız ile “Milletin Sesi” İstanbul Mitingi’nde buluşuyoruz!— CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) May 16, 2022
??21.05.2022 Cumartesi
?18.00
??Maltepe Sahil Miting Alanı pic.twitter.com/qmFdAweKIe
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