CHP, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
İstanbul’un ilçelerinde esnaf ziyareti yapan CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun, AKP döneminde “gıda kuyruklarına sıra beklemenin bir yaşam biçimi” haline dönüştüğünü belirtti.
CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında yurttaşın yaşadıklarını anlattı. İstanbul’un ilçelerinde esnaf ziyareti yaptıklarını söyleyen Uzun, yurttaşların zamların altında ezildiğini belirterek “Zorunlu akaryakıt giderleri, astronomik elektrik faturaları, artan kira bedelleri, girdi maliyetleri nedeniyle esnaf önünü göremiyor. Günü siftahsız kapatıyorlar” dedi.
"BORÇLU DOĞUYORLAR"
AKP döneminde “gıda kuyruklarına sıra beklemenin bir yaşam biçimi” haline dönüştüğünü belirten Uzun, “Henüz doğmamış olanların bile borçlu doğacak olması AKP’nin yol haritasıdır” ifadesini kullandı. CHP’li Pınar Uzun, ekonomik krizden çıkışın yolunun ise üretimi öncelemekten geçtiğini söyledi. Uzun, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: “Refah ve istihdam yaratmayan yapay büyüme stratejilerinin rafa kaldırılmasıyla başlamak gerekiyor. Üretim cephesini güçlendirmek zorundayız. Bugünü ve geleceği ipotek altına alan, dövize endeksli sözleşmeleri ülkenin gündeminden çıkarmalıyız. Gelir dağılımını üreten ve çalışan kesim lehine düzenlemeli, dar bir sınıfın mutlak hâkimiyetine son vermeliyiz.”
İlgili Haberler
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası genel kurulunda gergin anlar
- Meral Akşener 5 esnafa gitti, 5 ah işitti
Video Haberler
- Dünya Mutluluk Günü'ne kahkaha yogalı kutlama
- Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest
- Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
- Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
- Fethiye'de orman yangını
- İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Okur öğüdü: Olan olur, takmayın kafaya
- Putin’in cesareti (III)
- ABD Rusya’yı çökertme planı gereğince Ukrayna’yı ateşe attı
- Devlet köylünün efendisidir!
- Çankaya’ya bronz madalya
- 0 ret oyu ile kabul edilen yasa!
- Değişen roller
- Türkiye buna layık değildir!
- Rusya saldırısı ve uluslararası hukuk - Av. Baran GÜNEŞ
- Sol, yaşamın ışığıdır - Av. Haydar AKSOY