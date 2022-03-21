CHP, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

21 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında yurttaşın yaşadıklarını anlattı. İstanbul’un ilçelerinde esnaf ziyareti yaptıklarını söyleyen Uzun, yurttaşların zamların altında ezildiğini belirterek “Zorunlu akaryakıt giderleri, astronomik elektrik faturaları, artan kira bedelleri, girdi maliyetleri nedeniyle esnaf önünü göremiyor. Günü siftahsız kapatıyorlar” dedi.

"BORÇLU DOĞUYORLAR"

AKP döneminde “gıda kuyruklarına sıra beklemenin bir yaşam biçimi” haline dönüştüğünü belirten Uzun, “Henüz doğmamış olanların bile borçlu doğacak olması AKP’nin yol haritasıdır” ifadesini kullandı. CHP’li Pınar Uzun, ekonomik krizden çıkışın yolunun ise üretimi öncelemekten geçtiğini söyledi. Uzun, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: “Refah ve istihdam yaratmayan yapay büyüme stratejilerinin rafa kaldırılmasıyla başlamak gerekiyor. Üretim cephesini güçlendirmek zorundayız. Bugünü ve geleceği ipotek altına alan, dövize endeksli sözleşmeleri ülkenin gündeminden çıkarmalıyız. Gelir dağılımını üreten ve çalışan kesim lehine düzenlemeli, dar bir sınıfın mutlak hâkimiyetine son vermeliyiz.”