Meral Akşener 5 esnafa gitti, 5 ah işitti
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Şile'de esnaf ziyaretinde bulunarak, sorunları yerinde dinledi. Akşener esnafa, "Siyasetçi takımı sizi unuttu. Siz Türkiye ekonomisinin bel kemiğisiniz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Şile ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Bir eczaneye giren Akşener, “Eczacıların ilaçla ilgili sorunları vardı, onlar açıldı mı?” diye sordu. Genç eczacı Akşener'e, “Şu anda onlar hâlâ devam ediyor. Fiyat arttıkça müşterilerimizin tepkisi aşırı fazla. Zammı bizim yapmadığımızı belirtiyoruz ama birçok hasta bunu anlamıyor” şeklinde yanıt verdi.
BÜYÜK BORÇ
Akşener'in dükkandaki veresiye defterini sorması üzerine eczacı, defterin içinde yaklaşık 30-40 bin liralık borç olduğunu kaydetti.
Bir esnaf ise, “Şile'nin avantajı yol parasının olmaması. İş yerimize yürüyerek gidip geliyoruz. Ama bu durum markette değişmiyor” dedi.
“KREDİ KARTIYLA NAKİT BOZDURUYORLAR”
Akşener'in ziyaret ettiği kuyumcu esnafı, “İşlerimiz eskiye nazaran onda biri” ifadelerini kullandı.
Kuyumcu esnafı, basım tarihi 1970'lere dayanan altınların bozdurulduğunu doğrulayarak, kredi kartıyla nakit bozduran müşteriler olduğunu da söyledi.
“YARIM KİLO ALAN 250 GRAMA DÜŞÜRDÜ”
3 çocuğu olan bir bakkal esnafı, “İşler berbat. Alım gücü çok düştü. Yarım kilo alanlar artık 250 gram alıyor. Bana 4 bin lira elektrik faturası geldi. Kirayla birlikte 8 bin lira” diye yakındı.
Akşener, “Bu dükkan normal şartlarda birinci sınıf bakardı size. Ama bugünün şartlarında zorlanıyorsunuz” şeklinde karşılık verdi.
LOKANTA ESNAFINDAN PATLICAN FİYATI İSYANI
Bir lokanta esnafı ise Akşener'e, “İşler şu an iyi değil. Çok sıkıntılar yaşıyoruz. Aradığımız malzemeyi bulamıyoruz. Patlıcan olmuş 35 lira. Gerçekten bir sıkıntı var şu anda. Bitmeyen yemekleri ihtiyacı olanlara veriyoruz. Çok zor durumdayız” diye konuştu.
SAÇ SAKAL KESİMİNE DE ZAM
Akşener'in ziyaret ettiği berber ise, “2 ay önce jilet kutusu 35 TL idi şu an 75 TL. Şu an saç sakal için 70 TL alıyorum” dedi.
"SİZ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BEL KEMİĞİSİNİZ"
Akşener, “Esnafı uzun bir zamandır geziyorum. O kadar çok şey öğrendim ki. Siz Türkiye ekonomisinin bel kemiğisiniz… Siyasetçi takımı sizi unuttu. Dolayısıyla ben bu dükkanların içinde kendimizi övmüyorum, başkalarını yermiyorum. Özne sizsiniz” ifadelerini kullandı.
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