Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto

20 Mart 2022 Pazar, 10:44

Protestoya bir traktöre binerek destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Bu yaz buğdayda ciddi bir yoklukla, kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. Rusya’dan, Ukrayna’dan buğdayı ithal ediyoruz. Oysa neydi eskiden; Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün Konya Ovası’nda buğday ekilmedi, neden? İthalatta, tarım bir yandaş lobisi oluşturdular, siz ekmeyin biz getirelim siz tüketin dediler” dedi. Bir çiftçi ise “Sanki bilinçli olarak çiftçiyi yok etmek ister gibi bir hava var” diye konuştu.

