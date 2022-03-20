Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
Denizli Çivril'de çiftçiler ve şoför esnafı, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışı kent meydanında traktörlerle tur atarak protesto etti.
Protestoya bir traktöre binerek destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Bu yaz buğdayda ciddi bir yoklukla, kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. Rusya’dan, Ukrayna’dan buğdayı ithal ediyoruz. Oysa neydi eskiden; Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün Konya Ovası’nda buğday ekilmedi, neden? İthalatta, tarım bir yandaş lobisi oluşturdular, siz ekmeyin biz getirelim siz tüketin dediler” dedi. Bir çiftçi ise “Sanki bilinçli olarak çiftçiyi yok etmek ister gibi bir hava var” diye konuştu.
Video Haberler
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
- Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
En Çok Okunan Haberler
- Kafaları karıştıran 'baraj' açıklaması
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Evlat acısı evini sattırdı: 'Dayanacak gücüm kalmadı'
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Yüzde 84'ü farklı düşünüyor
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat