CHP itiraz etmişti, tarih belli oldu: 'Kayyum kararı' duruşmalı olarak görülecek

CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos’ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Özgür Çelik'in seçildiği 'Kongrenin iptali' talebiyle dava açıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar verdi. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismin kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verildi.

26 EYLÜL’DE DURUŞMALI OLARAK GÖRÜLECEK

CHP’nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 'ihtiyati tedbir' içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazlar değerlendirildi.

Mahkeme, CHP’nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti.

Duruşma tarihi ise, 26 Eylül 2025 olarak belirlendi.