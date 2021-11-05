CHP İzmir, asgari ücret için çağrı yaptı: Net 3 bin 577 TL olsun!

05 Kasım 2021 Cuma, 15:15

CHP İzmir, asgari ücretten vergi kesintilerinin kaldırılması ve 3 bin 577 TL'ye çıkartılması için tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak eylem düzenledi. İzmir’de düzenlenen eyleme CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları, sendikalar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda partili katıldı.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, asgari ücretli vatandaşların patronlardan daha çok vergi ödediğini söyledi ve şunları kaydetti:

“Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak tek adam, şahsım hükümetinin asli görevi haline gelmiştir. Türkiye’de vergi kaçıranlar, vergi affından yararlananlar düşünüldüğünde, açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir. Şu an asgari ücret brüt olarak 3 bin 577 liradır. Ancak asgari ücretlinin eline 2825 lira geçmektedir. Çünkü asgari ücretliden gelir vergisi, SGK işçi payı, İşsizlik Sigortası primi payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 liradır. Asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakılması 3 bin 577 liraya yükseltilmesi için defalarca önerge vermemize rağmen bu önerimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşadığını kendileri de itiraf ettiler. Ekonomik buhranın en büyük bedelini asgari ücretliler ödemektedir. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Seçim yakındır, CHP iktidarımızda asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız.”



