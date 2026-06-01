CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten Buca açıklaması: 'Bu sürecin en çok kaybedeni AKP olacaktır'

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde açıklamalarda bulundu. Güç, İstanbul'da başlayan ve CHP'li belediyelere yönelik sürdürülen operasyonların İzmir'de de devam ettiğini belirterek, sürecin siyasi olduğunu savundu.

Güç, "İstanbul'da başlayan, İzmir'de devam eden, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerimize yapılan bu haksız, hukuksuz saldırı süreci maalesef Buca'da da devam etmektedir" dedi.

Yargılamalarda çifte standart uygulandığını öne süren Güç, bazı isimler hakkında yıllardır kamuoyuna yansıyan iddialara rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını savundu.

Güç, "Bu ülkede eğer hakkında bir sürü iddia bulunan Melih Gökçek yargılanmıyorsa, Menemen'de 5 katlı binalara 10 katlı ruhsat verildiği iddialarıyla gündeme gelen Aydın Pehlivan yargılanmıyorsa bu memlekette ne hukuktan ne de adaletten bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesini yalnızca siyasi bir mücadele olarak görmediklerini dile getiren Güç, "Biz mücadelemizi kendimiz için vermiyoruz. Mücadelemizi gelecekte çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceği için veriyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde halkımızla ve milletimizle birlikte mücadelemiz sonuna kadar sürecektir" diye konuştu.

"GÜZELBAHÇE DOSYASI BOMBOŞ BİR DOSYA"

Gazetecilerin operasyonların İzmir'de yeni bir dalganın başlangıcı olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Güç, soruşturma dosyalarına getirilen gizlilik kararlarını eleştirdi.

Güç, "Buradaki dosyaya gizlilik kararı getirdiler. Standart şekilde örgüt dosyası kapsamına alıp kimsenin görmesini istemiyorlar. Güzelbahçe dosyasını sonuçta gördük; bomboş bir dosya. Tutuklanmaması gereken belediye başkanı da tutuklandı, tutuklanmaması gereken imar müdürü de tutuklandı" dedi.

"GÖRKEM BAŞKAN İÇİN DE BENZER BİR SÜREÇ YAŞANACAĞI YÖNÜNDE KANAAT VAR"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a yönelik suçlamaların da benzer bir sürecin parçası olacağını düşündüğünü ifade eden Güç, "Görkem Başkan için de benzer suçlamalar yapılacak. Onu da tutuklu yargılamaya götürecekleri yönünde büyük bir kanaat var. Çünkü artık bir standarda binmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"AMAÇ CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÇALIŞMASINI ENGELLEMEK"

Operasyonların belediye hizmetlerini aksatmayı amaçladığını savunan Güç, "Nerede çalışan insan varsa, nerede emek harcayan insan varsa, nerede halka gidebilen insan varsa onları baskı altına alıp bürokrasiyi baskı altına alarak belediyelerimizin çalışmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Ancak bu toplum tarafından artık görülüyor" dedi.

"TOPLUMUN YÜZDE 1'İ BİLE KABUL ETMİYOR"

CHP içerisindeki tartışmalara da değinen Güç, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atandı. Atanmış bir memur gibi genel merkeze getirildi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bireyleri olarak da, sade vatandaşlar olarak da bunu kabul etmiyoruz. Toplumun yüzde 1'i dahi bu durumu kabul etmiyor" diye konuştu.

"AKP İLK SEÇİMDE BEDELİNİ ÖDEYECEK"

İktidarın yürüttüğü politikaların seçimlerde karşılık bulacağını ileri süren Güç, "Bu sürecin en çok kaybedeni AKP olacaktır. AKP hükümeti millet tarafından çok büyük bir ceza alacaktır. Bu yaptıkları eziyetin, bizlere çektirdikleri sıkıntıların karşılığını ilk seçimde görecekler" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN İZMİR'E GELDİĞİ GÜN GÜZELBAHÇE OPERASYONU YAPTILAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir ziyareti öncesinde yaşanan gelişmelere de değinen Güç, operasyonların zamanlamasına dikkat çekti.

Güç, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in İzmir'e gelmesiyle büyük bir sinerji oluşmasın diye o gün gittiler, Güzelbahçe'ye operasyon yaptılar. Cumhuriyet Meydanı'nda sadece bayramlaşma yapmak istedik. Genel Başkanımızı karşılayıp Manisa'ya uğurlayacaktık. Buna bile izin vermediler" ifadelerini kullandı.

"ARİFE GÜNÜ İZMİR'DE KİMSE YOKKEN BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI"

Vatandaşların gösterdiği tepkinin iktidar tarafından görülmesi gerektiğini belirten Güç, "Arife günü İzmir'de kimse yokken bu kadar insan toplandı. AKP hükümetinin bu tepkiyi görmesi gerekiyor. Bu sürecin uzun vadeli gitmeyeceğini de görmesi gerekiyor" dedi.

"YURTTAŞIN SORUNLARI KONUŞULMUYOR"

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarının gündemden düşürüldüğünü savunan Güç, "Yurttaş işsiz, ekonomik sorunlar büyüyor, madde bağımlılığı almış başını gitmiş, gençler umutsuz, emekliler yaşayamaz durumda. Ama biz bir haftadır bunları değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Amaç tamamen algı yönetimi" diye konuştu.

"O TOKADI İLK SEÇİMDE YİYECEKLER"

Halkın yaşananları not ettiğini ifade eden Güç,

"Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Bu cumhuriyeti kimseye bırakacak değiliz. Halk bilinçlidir. Tepkisini ilk seçimde gösterecektir. O tokadı mevcut iktidar ilk seçimde yiyecektir." dedi.