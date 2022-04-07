CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücek'den AKP'ye Buca Cezaevi çağrısı

07 Nisan 2022 Perşembe, 14:21

Geçen yıl 17 Mayıs’ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan 62 yıllık Buca Cezaevi'nde yıkım başladı. Bugüne dek 600 bin hükümlü ve tutuklunun barındığı, pek çok filme sahne olan cezaevinde, 62 yıllık dönem yıkıma başlanmasıyla sona ermiş oldu.



Cezaevinin bulunduğu alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili kent gündemindeki tartışmalar devam ederken, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yaptığı açıklama ile cezaevinin bulunduğu alanın sadece yeşil alan olarak düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Yücel yaptığı açıklamada, yıkımı başlayan Buca Cezaevi’nin yeşil alan olarak düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, İzmir ve Buca halkının yanı sıra, Sivil Toplum Kuruluşlarının bu yöndeki taleplerinin görmezden gelinmesinin Buca’ya ihanet olacağını söyledi.

Yücel açıklamasında şunları dile getirdi;

"ORTAK ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

1959 yılından bugüne acılarla, isyanlarla, şiddetle ve kaybolup giden hayatlarla anılan Buca cezaevinin bulunduğu alan için, tarih bizlere bir şans daha verdi. Şimdi İzmir’i, Buca’yı, yeşili ve doğayı seven herkes için sorumluluk alma vaktidir. Sorumluluk alalım ki, tarihin sunduğu bu şansı halk adına, doğa adına ve Buca adına değerlendirebilelim.

Buca’nın tam merkezinde bulunan cezaevinin yıkılmasının ardından cennetten bir köşe yaratabilme, Buca’lıların ihtiyacı olan yeşil alanı ve nefes alınabilecek bir buluşma merkezini düzenleme şansımız var. Hangi Bucalı hemşehrimizle konuşursanız konuşun, burada yeni binalar, beton yığınları görmek istemediklerini söyleyeceklerdir sizlere. Üstelik Cezaevinin yıkımıyla birlikte Adnan Kahveci Caddesinde bir genişleme imkanı sağlanacak ve Buca’da trafikte rahat nefes almış olacak. Böylece ilçenin en yoğun trafiğinin olduğu Menderes Caddesi üzerindeki yoğunluk ve yük de azalmış olacak. Ancak bu alana yeniden ve Buca halkıyla inatlaşarak, konut, ticarethane veya hizmet binası yapılırsa, zaten sıkıntılı olan trafik durumuna ek bir yük bindirilecek. Trafik iyiden iyiye sorun olacak. İstiyoruz ki bu mesele İzmir kamuoyunda bir tartışma ve gerginliğe yol açmadan, uzlaşı ve iş birliği ile çözülsün. Bu yolda yeşil alanı koruyan, isteyen ve Buca halkının sesine kulak veren herkesle ortak çalışmaya hazırız.

"AKP, YA BUCA’DAN YA DA BETONDAN YANA SEÇİM YAPACAK"

Buca cezaevinin bulunduğu alanın, Buca halkına yeşil bir alan olarak mı yoksa bir beton yığını haline getirilerek mi verileceğinin kararının Adalet bakanlığında yani AKP iktidarında olduğunu belirten Deniz Yücel “ Bu alan Adalet Bakanlığına ait ve bu alanla ilgili karar verecek olan da günümüz AKP iktidarı. Şimdi AKP iktidarı bir seçim yapacak. Ya Bucalıların karşısında durarak betonu, yüksek binaları, yapılaşmayı seçecek, ya da Bucalılara müjde vererek, Buca cezaevi ile anılan bu alanın artık yeşille ve özgürlükle anılacağını, Buca’ya ait olan bu alanın, Bucalı’ların istediği gibi düzenleneceğini açıklayacak. Bizler bu konuda, AKP iktidarının yıllarca yapılan hatalardan, doğaya verilen zarardan, dikey yapılaşmanın yol açtığı kirlilikten ders çıkaracağına dair umudumuzu taze tutuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediyelerimizle birlikte, bu alanın tamamının yeşil alan olarak planlanması ve düzenlenmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız, bunun için İzmir halkına söz veriyoruz. İstiyoruz ki, Buca artık cezaevi ile değil, yeşili ve özgürlük meydanıyla anılsın. İstiyoruz ki, Bucalı’lara bu alanın geçmiş yıllardaki karamsar, çirkin ve kötü anılarla dolu tarihi unutturulsun. İstiyoruz ki, bu alan Buca halkının istediği gibi değerlendirilsin, İlçe halkı, ilçenin tam merkezinde bir yeşil denize ve yaşam alanına kavuşsun. Bu alanın tamamı yeşil alan olarak düzenlensin, ilçenin merkezinde yıllarca cezaevi olan bu alan, artık Buca’nın özgürlük alanı olsun. Hatta açıkça belirtiyorum ki, yeşiliyle, özgürlüğüyle ve beton yığınları olmadan bu alanı Buca halkına armağan edin, bu işin müjdecisi de, sahibi de, mimarı da siz olun, adını da siz koyun. Adına, İster Buca Özgürlük Meydanı, İster Millet bahçesi deyin ama bu alana kıymayın, beton yığmayın, Buca halkının hayallerini yıkmayın” dedi.