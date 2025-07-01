İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 120 kişi gözaltına alındı. Peki, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kimdir? Şenol Aslanoğlu neden gözaltına alındı?

ŞENOL ASLANOĞLU KİMDİR?

Şenol Aslanoğlu, 1992 yılında İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde eğitim gördü. 2009-2014 yılları arasında Balçova Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Aslanoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

47 yaşında olan ve bebekliğinden bu yana Balçova’da yaşayan Aslanoğlu, sırası ile Balçova Orhangazi ilkokulu, Balçova Lisesi Ortaokul kısmı, İzmir Atatürk Lisesi, Dokuz Eylül Üniveritesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olarak tüm eğitim hayatını İzmir’de tamamladı.

2 dönemdir İzmir Ticaret Odası Meclis üyesi olan Aslanoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundu. TÜRKONFED bünyesinde BASİFED delegeliği yapan Aslanoğlu, İZSİAD Genel Sekreterliği ve İZSİAD Başkan yardımcılığı da yaptı. Halen, İZSİAD Danışma Kurulu üyesi olan Aslanoğlu genç yaşına rağmen iş dünyası STK’larında çok uzun süredir görev yapıyor.

Aslanoğlu ayrıca İZQ inovasyon ve girişimcilik AŞ İcra kurulu üyeliği , KOSGEB Ar-Ge inovasyon Kurul üyeliği, İzmir İl İstihdam Kurul Üyeliği, Ege Üniversitesi Teknopark, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Teknopark , İzmir Bilimpark Teknopark Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. İzmir’in tüm teknoparklarında görev yapan Aslanoğlu aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi görevini sürdürüyor.

ŞENOL ASLANOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Avukat Duygu Aslanoğlu ile Evli olan Aslanoğlu’nun biri kız biri erkek iki çocuğu bulunuyor.

ŞENOL ASLANOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.