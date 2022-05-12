CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den İnönü'yü hedef alan Soylu'ya: Saray'a biat etmiş, FETÖ ile iş tutmuş...

12 Mayıs 2022 Perşembe, 09:14

CHPli Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Cumhuriyetin kurucularından ve 2'nci cumhurbaşkanı, Atatürk’ün en yakın silah ve dava arkadaşı İsmet İnönü için “darbeci” diyen Süleyman Soylu'yu sert sözlerle tepki gösterdi. Yücel, şunları kaydetti:

"SARAY'A BİAT ETMİŞ, FETÖ İLE İŞ TUTMUŞ..."

"Bırakın İsmet İnönü’nün adını ağzına alacak kapasiteyi ve siyasi kariyeri, kendi partisini çıkar ve makam uğruna satıp Saray'a biat etmiş, işine geldiğinde FETÖ ile iş tutup işi bittiğinde düşman olmuş Suç İşleri Bakanı'nın hadsizlik ve cahillik kariyerine yeni bir sayfa daha eklendi. Emniyet arşivindeki suçlular, mafya üyeleri, dolandırıcılarla yan yana, kol kola fotoğrafları olan bu zat ne ülke tarihinden ne de demokrasiden haberdar. İsmet İnönü, bağımsızlık savaşının batı cepheleri komutanı, 60 milyondan fazla insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı’ndan ülkesini ve askerini korumuş büyük bir devlet adamıdır."

İsmet İnönü'nün büyük bir asker ve lider olduğunu vurgulayan Deniz Yücel, şöyle devam etti:

"İstiklal Madalyası sahibi, bu ülkeye demokrasiyi ve bağımsızlığı getirmek uğruna canını defalarca ortaya koymuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan Antlaşması'nın kahramanı, büyük bir asker ve liderdir. Devleti babasının arpalığı, bakanlığı kendisinin şirketi, adamlığı da aklını ve iradesini başkalarına kiraya vermek sananlar, İsmet Paşa’nın adını da CHP’nin anlı şanlı geçmişini de ağzına alamazlar."

SOYLU NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde "Demokrasiye Geçişin 72. Yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi" adlı foruma katıldı. Soylu, burada, İsmet İnönü'ye yönelik, "Bu, İsmet İnönü'nün CHP'sidir. O gün darbeyi yapan da İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin rengini, kanını, suyunu, sinirini, duygusunu veren de İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Kurulduğu tarihle bugün arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir" demişti.