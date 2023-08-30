CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan 30 Ağustos kutlaması: Lügatımızda kaçıp gitmek yok

Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:58

Güncelleme: 30.08.2023 - 15:58

CHP İzmir İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni düzenledi.

Anıta çelen konulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan’ın yanı sıra belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

"30 AĞUSTOS RUHUYLA MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Törende konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Münir Sirhan Özen, “30 Ağustos1922'de, Dumlupınar'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz tarihin akışını değiştiren destansı bir zaferdir. Mustafa Kemal Atatürk gibi eşsiz bir lidere ve komutana sahip olmanın, ne büyük bir şans ve onur olduğunu, bugün çok daha iyi anlıyoruz. 30 Ağustos, Türk milletinin birlik beraberliğine kast edenlere o gün verilmiş tokat gibi bir cevap ve tarih boyunca toprağımıza göz dikeceklere ibretlik bir derstir. 30 Ağustos Zaferi, eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusu ile birlikte tüm milletimizin azim ve kararlığının simgesidir. Vatanı ve milleti için canını ortaya koyan bir liderin ve ona inanmış ordusunun yenilemeyeceğinin yakın tarihteki en büyük kanıtıdır. 9 Eylül 1922’ye kadar süren ulusal kurtuluş mücadelemizin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız, Anadolu topraklarının bir parçası olan fedakarlık kültürünün milli ruha dönüşmesidir. Mustafa Kemal için 30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın da ötesinde, 'kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe' aralanan tarihi bir dönüm noktasıdır. Yokluklar, ihanetler, saltanat ve saray sevdalılarının engellemelerine rağmen, vatanına, milletine, bayrağına ve bağımsızlığına helal getirmemek için, o günün imkansızlıkları içinde pes etmeyerek destansı bir zafer kazananların emanetidir. Bu emanete sahip çıkacak olan bizlerin, yılma, vazgeçme, yelkenleri suya düşürme lüksümüz olamaz. Bu vatanı; cumhuriyetle hesaplaşma, milli bayramları unutturma, doğmalar ve liyakatsiz kadrolarla yönetmeye çalışanlara bırakamayız. 100. yaşını kutlamaya hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 30 Ağustos ruhuyla, adalet, liyakat ve hakça paylaşımın hakim kılındığı bir ülke için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vatanı kurtaran, al yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen, Cumhuriyet’i kuran Ata’mıza ve tüm şehitlere borcumuzu ödemek için, gericiliğe, yandaşlığa, adaletsizliğe, saray özentileri ve hainlere geçit vermeyeceğiz. Bu büyük zaferin 101. Yılında Atamızın huzurunda olmanın gururuyla, tüm İzmirlilerin ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi özlem, minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

SOYER: “BİZİM LÜGATIMIZDA PES ETMEK YOK”

Özen’in ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Bu toprakların bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bugün sizlerle kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyim. 30 Ağustos bir mirastır. Anadolu’nun kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür. 30 Ağustos bir çığlıktır. Bir milletin emperyalizme karşı tüm dünyaya örnek olmuş isyanıdır. 30 Ağustos bir başlangıçtır. Yeni bir devletin ve bundan sonra bu devlette hüküm sürecek olan demokrasinin müjdecisidir. 101 yıl sonra bugün, Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerinin, cepheye kağnılarıyla mermi taşıyan kadınların hangi koşullarda bu mücadeleyi zaferle taçlandırdığını iyi hatırlamamız gerekiyor. Bu zafer “çok namüsait bir mahiyette” gerçekleşmişti. Bugün, o dönemki ağır savaş koşulları kadar olmasa da adalete ve barışa inanarak yaşamanın çok zor olduğu günlerden geçiyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, bu zor koşullar bizim için bir engel değil, olsa olsa cesaret kaynağımızdır. Geçmişten aldığımız ilham ve içimizdeki asla tükenmeyecek umutla bu hayaletler düzenini delip geçeceğiz. Atalarımız 101 yıl önce bugün başardı. Biz de başaracağız. Bizim lügatımızda pes etmek yok. Lügatımızda kaçıp gitmek yok. Bizim için bir başka vatan yok. Bizim lügatımız Kuvayi Milliye ruhuyla yazılmıştır ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla tüm cihana duyurulmuştur. Nesiller değişebilir, isimler değişebilir, imkanlar ve koşullar değişebilir… Bu ruh asla değişmez. Ekilir ekin geliriz, Ezilir un geliriz, Bir gider, bin geliriz ” ifadelerini kullandı.