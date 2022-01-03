CHP İzmir İl binasına ırkçı saldırı düzenlendi
CHP İzmir İl Başkanlığı binasının duvarına ırkçı sözler yazıldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, saldırıya dair açıklamada bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı binasına yazılı saldırı düzenlendi. Binaya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce. “Kahrolsun HDP, PKK ve sizi de istemiyoruz” ifadeleri yazıldı. Polis soruşturma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yazıyı iki kişinin yazdığını belirledi. Bina cephesine “Irkçılık yaşatır” yazılması ve Nazi amblemi olması dikkat çekti. Olaya ilişkin açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Binamızın duvarına ırkçılığı öven, kin ve nefret ifadeleri içeren yazılar yazılmış olup konu ile ilgili polis ve savcılıkça soruşturma başlatılmıştır. Süreci takip ediyoruz. Kin, nefret ve şiddetten medet umanlar bilsinler ki umduklarını bulamayacaklar” dedi.
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