CHP, Belediyeler Birliği için harekete geçti!

02 Ocak 2022 Pazar, 08:17

Türkiye Belediyeler Birliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın yerel yönetimlere karşı partizanlık yaptığını, iktidar tarafından yönetilmeyen belediyelerin büyük zorluklar yaşadığını vurgulayan CHP, TBMM İçişleri Komisyonu’na başvurdu.

Birgün'de yer alan habere göre; Millet İttifakı belediyelerinin merkezi hükümetten destek alamadığını, Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başında bulunduğu Türkiye Belediyeler Birliği’nin de ayrımcılık yaptığını kaydeden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sayıştay’ı göreve davet etti.

Fatma Şahin’in kendi belediyesi Antep’e yaptığı yardımların araştırılmasını isteyen Torun, “Sayıştay, mutlaka ama mutlaka Belediyeler Birliği’ni denetlemeli. Gelir ve giderlerini göremiyoruz. Kuralsız kararlar alıyorlar. Kararların altında imzası olması gereken üyelerimiz, hiçbir toplantıya davet edilmedi, hiçbir karara imza atmadı. Bizim belediyelerimize yardım etmeyen birlik, yurt dışındaki belediyelere yardım ediyor. Bu işin asıl sorumlusu, Genel Sekreter Birol Ekici’dir. Bu isimler, göreceksiniz mutlaka yargılanacaklar” dedi.

SAYIŞTAY’DAN RANDEVU TALEP EDECEKLER

Sayıştay Başkanı ile görüşmek için de randevu talep edeceklerini ifade eden Torun, “Belediyeler Birliği’ni Sayıştay’ın denetlemesi için İçişleri Komisyonu’na yeterli imzayı topladık. Komisyonun toplanması için önerge verdik. Önümüzdeki günlerde toplanması bekliyoruz. Sayıştay’dan da denetim isteyeceğiz” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yerel yönetimlere vermesi gerektiği desteği Cumhurbaşkanlığı’na verdiğini dile getiren Torun, Bakanlık eliyle Saray’a beş araç hibe edildiğini açıkladı. AKP’nin ayrımcı uygulamalara son vermesi gerektiğini ifade eden Torun, şunları söyledi:

“Muğla’nın, Adana’nın, İzmir’in birçok belediyemizin Cumhurbaşkanının onayını bekleyen kredileri var. Üstelik maliyetsiz düşük faizli krediler. Maalesef verilmiyor. İller Bankası’ndan kredi de alamıyor teminat mektubu da alamıyor. Zaten kamu bankaları tamamen kapalı. Buna bir son verilmesi gerekiyor. Kaybeden halk oluyor”