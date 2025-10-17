CHP İzmir kadın kollarından boş tencere eylemi: 'Bu yoksulluk bir kader değil, AKP düzeninin sonucudur!'

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kadın Kolları Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında İl binasından "Boş tencere kaynamaz bu düzeni kadın yıkmazsa hiç yıkılmaz" pankartı taşıyarak yürüyüşe geçti. "Boş Tencere Yüzyılı Eylemi" yapan kadınlar, eylem kapsamında ıslıklar, boş tencereler ve dövizler taşıyarak Kültürpark Lozan Kapısı önüne yürüdü. Yürüyüşte sık sık "Kadın, emek özgürlük", "Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz" , "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" , "AKP'nin masalı tencereyi doldurmaz" sloganları atıldı. Kadınlar ayrıca oturma eylemi de yaptı.

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Zahide Kurun, yoksulluğun artık sadece cebimizde değil, umutlarda da hissedildiğini vurguladı. Kurun, “Bugün bir takvim yaprağından ibaret değil; milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, ‘Yeter artık!’ deme günüdür!” dedi.

'YOKSULLUK BU ÜLKEDE BİR KADER DEĞİL!'

Zahide Kurun, ülkede yaşanan derin yoksulluğun bir kader olmadığını, 23 yıldır iktidarda olan AKP’nin iflas etmiş düzeninin sonucu olduğunu söyledi.

Kurun, “İktidar yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı” diye konuştu.

'YOKSULLUĞUN BİLE CİNSİYETİ VAR!'

Konuşmasında kadınların yaşadığı ekonomik eşitsizliklere de dikkat çeken Kurun, “Bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var. Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahkûm ediliyor” ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre 2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yalnızca yüzde 36,8 olduğunu hatırlatan Kurun, “Sahada, pazarda, tarlada, evde bu oranların çok ötesinde bir kadın emeği var. Ancak görünmüyor, görünmez kılınıyor. Çünkü bu düzen, kadının emeğini istatistiklerde bile saymıyor!” dedi.

'EN YOKSUL YÜZDE 20, GELİRDEN SADECE YÜZDE 6 PAY ALIYOR'

Zahide Kurun, gelir dağılımındaki uçuruma da dikkat çekti. “Bugün Türkiye’de nüfusun en yoksul yüzde 20’si toplam gelirden yalnızca yüzde 6 pay alabiliyor. En zengin yüzde 20 ise pastanın yarısını, yüzde 49’unu alıyor. Açlık sınırı 27 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 90 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Buna karşın net asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli maaşı ise yalnızca 16 bin 881 TL. Yani milyonlarca emekçi ve emekli, açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkûm ediliyor” diye konuştu.

Kurun, bunun artık bir ekonomik kriz değil, iktidarın “bilinçli, planlı ve ısrarlı bir tercihi” olduğunu vurguladı.

'KADINLAR GEÇİM DERDİYLE, ŞİDDETLE BAŞ BAŞA'

AKP’nin 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesine de tepki gösteren Kurun, “Kadınlar geçim derdiyle boğuşuyor, şiddetle baş başa bırakılıyor. Boş tencereler bile konuşuyor ama iktidar duymuyor!” dedi.

Eğitimdeki eşitsizliğe de değinen Kurun, “4+4+4 sistemiyle milyonlarca kız çocuğu eğitimden koparıldı. Eğitim hakkı ellerinden alınan her kız çocuğu, yarının yoksul kadını haline getiriliyor” ifadelerini kullandı.

'KADIN AYAĞA KALKARSA, TÜRKİYE AYAĞA KALKAR!'

Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadın emeğini görünür kılmak ve bu adaletsiz düzeni değiştirmek için mücadele ettiklerini belirten Kurun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız! Kadınların sesi olmaya, emeğini görünür kılmaya, bu adaletsiz düzeni değiştirmeye geliyoruz! Çünkü biliyoruz: Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar! Kadın kazanırsa gelecek kazanılır!

'CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILI, KADINLARIN YÜZYILI OLACAK!'

Kurun, sadece yoksullukla değil, yoksulluğu dayatan zihniyetle de mücadele ettiklerini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı: