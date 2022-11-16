CHP İzmir kapı kapı geziyor: Seçim günü kurtuluş günü olacak

16 Kasım 2022 Çarşamba, 16:29

CHP İzmir İl Başkanlığı, esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Konak’ta ve Karabağlar’da alana indi. Konak ilçesinde 50 farklı grupla kapı kapı gezen CHP’de bir gün içinde 3313 hane ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaretlere il başkanı Deniz Yücel’in yanı sıra, CHP Konak ilçe başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP il başkan yardımcıları İsmail Yüzer, Leman Tunus, Yasemin Menokan Kılıç, Fulya Alçay, Kazım Özdemir, Özkan Tice ve Binali Gül, ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile belediye meclis üyeleri ve partililer de katıldı.

Çalışmalarda, Konak Piri Reis ve Kılıç Reis mahallelerinde esnaf ziyaretleri yapılırken, mahallede oturan vatandaşların kapıları çalınarak, hane halkı bilgileri ve seçim güvenliği hakkında bilgiler verildi. CHP’Li Yücel, Karabağlar Uzundere ve Cennetçeşme mahallelerinde de evlere konuk oldu. Yurttaşların sorunlarını birinci ağızdan duymak ve çözmek olduğunu belirten Yücel, “Bu çalışma kapsamında yapılan ziyaretler, seçim ve sandık güvenliğinin en önemli adımlarından birisi. Bu ziyaretlerde hane halkı ve seçmen sayılarının kontrolleri de yapılarak, olası bir hilenin veya hataların da önüne geçilmiş oluyor. Konak’ta 50 farklı grup, gündüz ve akşam çalışmalarıyla 3313 hanenin kapısını çaldı” diye konuştu.

“AVRUPA DONACAK DİYENLER ESNAFIN KIŞI ÇIKARAMAYACAĞINI GÖRMÜYOR”

“Memlekette her gün gözümüzü yeni krizlere ve yeni zamlara açıyoruz” diyen CHP’li Yücel, “Türkiye Cumhuriyeti geçmiş tarihinde, en ağır ekonomik koşulları yaşadığında bile bu kadar yoksulluk ve savrulmuşluk yaşamamıştı. Emeğiyle, hakkıyla çalışan, ailesinin geçimini sağlamak için çaba harcayan hiç kimse halinden memnun değil. Bu memnuniyetsizlik o kadar uzun süredir devam ediyor ki, insanlarımız artık Saray iktidarına gözünü, kulağını ve gönlünü kapatmış. Vatandaşlarımızın, kendisine samimiyetle gelen, derdini dinleyen, masallar değil kalıcı çözümler sunan, elindekini almaya değil çoğaltmaya çalışan CHP’ye olan büyük ilgisi bu yüzdendir. Çünkü bizler, gerek sahada yaptığımız esnaf ziyaretlerimizle gerekse vatandaşlarımızın evlerine konuk oluşumuzla yanlarında olduğumuzu ve bu kötü gidişe son verecek iktidarı kuracağımızı gösteriyor ve anlatıyoruz. Esnafımız Konak’ta da aynı sıkıntılarla boğuşuyor. Elektrik faturaları ve artan kiralar başlı başına büyük bir sorun. Ağzını her açtığında enerji alanında kilit ülke olduğumuzu söyleyen saray rejiminin tek adamı, esnafın faturalarını görmezden gelmeye devam ediyor. Avrupa’nın bu kış soğuktan donacağını söyleyerek, Türkiye’de yaşanan krizi ve yokluğu örtbas etmeye çalışan kafa, esnafın böyle giderse kışı çıkaramayacağını, kış bitmeden kepenk kapatacağını bildiği halde, esnafa sırtını dönüyor. Elindeki malı satamayan, sattığını yerine koyamayan esnaf da bu zihniyete seçim sandığında sırtını döneceğini söylüyor. O güne kadar esnafın dert ortağı olmaya, yerel yönetimlerimizle elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Seçim günü esnafın da kurtuluş günü olacak” ifadelerini kullandı.

“AKP VATANDAŞIN TUTUNDUĞU TÜM DALLARI KESTİ”

Karabağlar İlçesi Uzundere ve Cennetçeşme mahallelerinde, mahalle halkıyla buluşan ve evlere konuk olan CHP İzmir il başkanı Yücel, normal şartlarda bile hayata tutunmakta güçlük çeken insanların, AKP iktidarının yol açtığı ekonomik buhran sonrasında tutunacak dalları kalmadığını ve yoksulluğun artık açlığa dönüştüğünü belirtti. Yücel, ev ziyaretleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada;

“Uzundere mahallemizde bizleri evlerine davet eden, sıcak karşılamaları, ilgileri ve güler yüzleriyle bizlere büyük mutluluk yaşatan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnsanlarımız gerçekten çok zor şartlarda, hayata tutunmaya çalışıyor. Anadolu’nun dört bir yanından, daha iyi bir yaşam, çocukları için daha güzel bir gelecek umuduyla İzmir’e gelip yerleşmiş olan vatandaşlarımız, ülkeye yaşatılan krizden ve yokluktan en çok etkilenen kesimi oluşturuyor. İnsanlarımız hallerini, sıkıntılarını anlattıkça, insan bu ülkeyi yönetenlerin nasıl bu kadar zalim ve halkın sorunlarına ilgisiz ve kayıtsız olabileceği sorusunu bir kez daha soruyor. İnsanlar, AKP iktidarı yüzünden artık hayal kurmayı, gelecek planları yapmayı bırakmış. Vatandaş, yarın sofrasını nasıl kuracağını, tenceresini nasıl kaynatacağını bile düşünür hale gelmiş. Vatandaşın tutunacak tüm dalları AKP iktidarı tarafından tek tek kesilmiş durumda. Ev ziyaretlerinde bizden istenen tek şey var. Bu yokluk düzenine, bu yandaş düzenine son vermemiz. Bizlerden bu istekte bulunan vatandaşlarımız, çoğunlukla zamanında AKP’ye oy vermiş, onların sözlerine inanmış ama bugün AKP tarafından duygularını en çok sömürülen ve görmezden gelinen insanlarımız. AKP’nin sömürüsüne, yol açtığı yokluğa ve yaşattığı tüm acılara vatandaşlarımızla birlikte son vereceğimize söz verdik. Verdiğimiz sözü tutacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.