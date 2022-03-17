CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan Resmi Gazete kararına sert tepki
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi. Yeni sistemi eleştiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Yayımlanan yönetmelik ile polisin aile hayatı da tamamen bitirilmiş oldu" dedi.
Polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, illerin ve ilçelerin görev süreleri yeniden belirlendi. Kamuoyunda şark olarak bilinen 2. bölge illerindeki hizmet süreleri düşürüldü.
Böylece, bu bölgelerde görev yapan 62 bin 630 personel yeni sürelere tabi olacak. Hizmet süresi artırılan bazı yerlerde görev yapan polisler ise bu artıştan etkilenmeyecek.
"POLİSİN AİLE HAYATI DA TAMAMEN BİTİRİLMİŞ OLDU"
Resmi Gazete'de yayımlanan karara CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi.
Polis intiharlarına dikkat çeken Bakan, "Biz ağır çalışma koşulları ile mücadele ederken bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile polisin aile hayatı da tamamen bitirilmiş oldu" ifadelerini kullandı.
Bakan'ın paylaşımı şu şekilde:
Bilmem farkında mısınız gün geçmiyor bir polisin intihar haberini duymayalım her birinin yürek yakan bir hikayesi var. Biz ağır çalışma koşulları ile mücadele ederken bugün resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile polisin aile hayatı da tamamen bitirilmiş oldu.— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) March 17, 2022
#PolisindeOyuVar
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