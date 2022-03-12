Resmi Gazete'de yayımlandı: BOTAŞ'ın iletim şebekesi yatırım tutarı toplamı onaylandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2022 iletim şebekesi yatırımları tutarı toplamı 2 milyar 590 milyon 417 bin lira olarak onaylandı.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ’ın transit doğal gaz iletimi dahil, 2022 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı onaylanarak yatırım tutarı toplamı 2 milyar 590 milyon 417 bin lira olarak belirlendi.
BOTAŞ, yıl içerisinde, proje bazında tahsis edilen yatırım proje tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri, yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.
Ayrıca, şirket tarafından uygulanacak 2022 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik kurul onayına tabi olacak.
Kurul tarafından onaylanan 2022 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programı gelişimi 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde kuruma bildirilecek.
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