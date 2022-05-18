CHP İzmir'den Canan Kaftancıoğlu'na destek: Geri adım atmayacağız!

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:59

CHP İzmir İl Başkanlığı, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karara bugün yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İl binasındaki açıklamaya, Deniz Yücel'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç ve Özcan Purçu'nun yanı sıra ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları ve çok sayıda partili de katıldı.

"SARAY REJİMİ, KAYBETTİĞİ BELEDİYELERİN HAZIMSIZLIĞINI YAŞIYOR"

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye'nin hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde, İstanbul İl Başkanı’mız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na Yargıtay tarafından verilen onama kararı, aynı zamanda Türkiye’de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır. Saray rejimi, başta İstanbul olmak üzere, hala kaybettiği belediyelerin hazımsızlığını yaşıyor. Bu hazımsızlığın, yerel seçimlerden sonra, iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz ve yaşıyoruz. Saray rejimi, iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kesimindeki despotik baskılarını giderek artırıyor. Ancak biliyoruz ki korkunun ecele çaresi yok. Çare millettir, demokrasidir, sandıktır."

"HUKUK VESAYET ALTINDA. ANAYASA RAFA KALDIRILDI"

Türkiye'de hukukun vesayet altında olduğunu ileri süren Yücel, şöyle konuştu:

"Ekonomiden dış politikaya her alanda ülkemizi ekonomik ve siyasi uçuruma sürükleyen, halkıyla dalga geçen, gündelik popülist politikalarla varlığını çaresizce sürdürmeye çalışan Saray rejiminin iktidarını kaybetme korkusu, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza ve siyaset yapma yasağı ile vücut buldu. O nedenle yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda, 2019 yılındaki ağır ceza mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak Yargıtay kararına da şaşırmadık. Çünkü biliyoruz ki kamuoyu vicdanını yaralayan ve adalete olan güveni bir kez daha sorgulatan bu kararın kaynağı hukuk değil, ucube Saray rejimidir. Ülkemizde hukuk vesayet altındadır. Adalet yok edilmiş, Anayasa rafa kaldırılmıştır. İstanbul İl Başkanı’mız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar da hukuk ve adalete göre değil, Saray’ın vesayetçi rejiminin diliyle yazılmıştır. Bu karar, hukuksuz bir karardır. Millet adına verilmeyen bu karar, vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktır. Ve bu hukuksuzluğun muhatabı, sadece Canan Kaftancıoğlu değil tüm Türkiye’dir."

"MAĞDUR EDEBİYATI YAPMAYACAĞIZ"

Deniz Yücel, CHP'nin köklerinin Kuvayi Milliye'ye dayandığını, davalarının demokrasi, hak, hukuk ve adalet olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Bizim davamız açlığa, yoksulluğa, haksızlığa karşı olanların davasıdır. Bu nedenle mücadelemiz, bu ülkeyi aydınlığa çıkarma mücadelesidir. Mücadelemiz haktan, hukuktan, adaletten yana olanların mücadelesidir. Biz, onlar gibi 'mağdur edebiyatı' yapmayacağız; mağrur duruşumuzu, onurlu duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi bunun karşısında da dimdik duracağız. Bizler, Canan Kaftancıoğlu’nun yol arkadaşları olarak, hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımayacağız. Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Zulmün, zorbalığın hesabı soruluncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız."

"ZALİMİN ZULMÜ KARŞISINDA ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

21 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe ‘dur’ diyeceklerini vurgulayan Yücel, şöyle devam etti:

"İstanbul’dan yükselen güçlü sesimizle ucube Saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına ‘dur’ diyeceğiz. Sayın Genel Başkan’ımızın dediği gibi; hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Şunu kimse unutmasın; Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Canan Türkiye’dir."