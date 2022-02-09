CHP İzmir'den zamlara tepki: Vatandaşa fatura desteği verilsin
CHP Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de enflasyon rakamları ve gelen son elektrik zamlarına karşı bir açıklama düzenledi.
CHP İzmir İl Örgütü bugün elektrik zamlarını protesto etti. İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı, elektrikte “kademeli tarife” adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar" dedi.
Tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedellerinin yurttaşlara iade edilmesi çağrısında bulunan Yücel, "4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat’ta ise 330 lira olacak. Zam yine zam olarak kaldı. Vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Kara kış fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir” ifadelerini kullandı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Çavuşoğlu, Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü
- İstasyonda drift yapmak istedi, aracın kapısından uçtu
- 'Ağır Yaşamlar' programının yıldızı yaşamına son verdi
- Erbaş'tan 9 Şubat mesajı: Sigara haramdır
- Asansörde ölü bulunmuştu: İtiraf geldi
- Şarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku
- Neşet Ertaş filmine mahkemeden tedbir
- Şanışer'den Murat Boz'a 'referandum' göndermesi
- Eylem yapan 250 Migros işçisinin işine son verildi
- İşte Falyalı suikastında ilk polis raporu