CHP İzmir'den zamlara tepki: Vatandaşa fatura desteği verilsin

09 Şubat 2022 Çarşamba, 13:56

CHP İzmir İl Örgütü bugün elektrik zamlarını protesto etti. İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı, elektrikte “kademeli tarife” adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar" dedi.

Tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedellerinin yurttaşlara iade edilmesi çağrısında bulunan Yücel, "4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat’ta ise 330 lira olacak. Zam yine zam olarak kaldı. Vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Kara kış fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir” ifadelerini kullandı.