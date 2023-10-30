CHP İzmir’den Zeren Ertaş isyanı: Tek bir onurlu istifa yok

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:12

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:12

CHP İzmir İl Başkanlığı, Aydın’ın Efeler ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümü ve 15 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan asansör kazasıyla ilgili Buca Tınaztepe KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Verdiğiniz yorgan kefen oldu”, “Kaza değil cinayet”, “Yurtlar çocuklarımıza yuva olsun, mezar değil”, “Hayaller diploma hayatlar ölüm” yazan dövizler açan partililer adına açıklama yapan CHP İzmir İl Sekreteri Avukat Özlem Ünsal, AKP iktidarına seslendi.

“EVLADIMIZI GÖZ GÖRE GÖRE KAYBETTİK”

“İktidarda tek bir görevden alma veya onurlu bir istifa yok” diyerek sözlerine başlayan Özlem Ünsal, “Bir hayat sönüp gitmişken iktidardan kimse utanmamış, sıkılmamış ve gereğini yapmamıştır. Zeren’in ailesini, bu yurtlarda korku içinde yaşayan öğrencilerimizi, üzülen ve kahrolan tüm anne ve babaları da inciten, öfkelendiren tavır budur. Aydın-Efeler’de Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör faciasında, genç yavrumuz Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmiş olması ve 15 gencimizin yaralanmış olması sebebiyle karşınızdayız. Biz yaşanan olaya facia diyoruz, çünkü bu olay bir asansör kazası değil, sorumlularının da ortağı olduğu bir cinayettir. Kız çocuklarımızın okuması içinde kurulmuş olan Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz günlerde, Türkiye Cumhuriyetinde, devletin sorumluluğundaki bir öğrenci yurdunda görev yapan sorumsuzlar yüzünden bir evladımızı göz göre göre kaybettik. Zeren’in hayatını kaybetmesiyle, intiharlar, bakımsızlık ve kötü yemeklerle gündeme gelen öğrenci yurtlarındaki içler acısı durum iyice gözler önüne serilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ÇAĞDAŞ ÜLKEDE BÖYLE BİR ÖLÜM OLMAZ”

İktidarın yaşanan olay karşısında sessiz kalmasına dikkat çeken Ünsal, “Zeren, 22 yaşında hayat dolu, kendisi, ailesi ve ülkesi için hayalleri olan, bu ülkenin de ihtiyacı olan bir gencimizdi. Zeren’i bu hayattan koparan vicdansızlar, Sadece Zeren’e değil, anasına, babasına ve bu ülkenin geleceğine de büyük bir kötülük yaptı. Hiçbir çağdaş ülkede böyle bir ölüm olmaz. Yavrularına sahip çıkmaya kararlı hiçbir iktidar böylesine büyük bir facia karşısında, bu kadar sessiz kalmaz, kalamaz. Zeren kardeşimiz hayatını kaybetti ama bu cinayete ortak olanlardan, ne KYK Genel Müdürlüğünde ne Gençlik ve Spor Bakanlığın da ne de iktidarda tek bir görevden alma veya onurlu bir istifa yok. Sadece göz boyamadan öteye gitmeyen bir açığa alma var, hepsi bu. Herkes kendi ballı maaşlarını aldıkları koltuklara sıkı sıkıya yapışmış, denetleme mekanizmaları çökertilmiş, bir hayat sönüp gitmişken iktidardan kimse utanmamış, sıkılmamış ve gereğini yapmamıştır. Zeren’in ailesini, bu yurtlarda korku içinde yaşayan öğrencilerimizi ve bir evladını kaybetmişçesine üzülen ve kahrolan tüm anne, babaları da inciten, öfkelendiren tavır budur. Ve bu tavır aslında şu mesajı vermektedir; ‘Olur böyle şeyler çok da büyütmeyin’” diye konuştu.

“KYK YURTLARINI YUVA YAPINCAYA KADAR OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

KYK Yurtlarında kalan gençlerin, bakımsızlık, asansörler, kötü yemekler ve birçok problem sebebiyle korku ve sıkını içinde olduğunu ifade eden Av. Ünsal, iktidara seslenerek işin peşini bırakmayacaklarını söyleyerek, “Efendiler, ye kürküm ye derdinde olanlar, makamlarında, saraylarında, bakanlıklarda, müdür koltuklarında sorumsuzca oturmaya devam edenler bilin ki, olmaz böyle cinayetler. Biraz vicdanlı, biraz sorumlu, birazcık bile içinde evlat sevgisi olan iktidarların olduğu ülkelerde, olmaz böyle cinayetler. Ama sizin iktidar olduğunuz yerde işlendiyse bu cinayet, bu utanç bu günah boynunuzda mahşere kadar sizi takip edecek. KYK yurtları anne babaların çocuklarını devlete güvenip teslim ettiği yuvalar olmalıydı. Peki, KYK’lar bugün bir Yuva mı? Hayır! Korku içinde yaşanan mecburi barınaklardır. Kötü koşullar, kötü ve küçük porsiyonlu yemekler, yetersiz hijyen şartları, yaşatılan psikolojik baskı ve en önemlisi de liyakatsiz ve vicdansız yöneticilerden ibarettir bugünkü KYK yurtları. Koca koca binaları yapıp, süslü süslü boyayınca içine bilmem kaç yatak koyduk diye övününce yurt olmuyor buraları. Çocuklarımıza şefkatle yaklaşarak, asansörlerde öldürmediğinizde, asansörlerin bakımını Makine Mühendisleri Odası dururken, eş-dost tanıdık diye merdiven altı firmalara ihale etmediğinizde, ‘Korkuyorsanız bozuksa kullanmayın’ diyen cahil, hadsiz yöneticilerden arındırdığınızda, arkadaşlarının ölümüyle sarsılmış, korku içinde çocuklarımızın karşına polisle, jandarmayla çıkmadığınızda, öğrencilerimizin CİMER’e kadar giden ve ölümleri engelleyecek olan şikayetlerini dikkate aldığınızda, işte o zaman bu binalar yurt olur, yuva olur” sözlerini kullandı.

“SİZE RAHAT VERMEYECEĞİZ”

Zeren’in babasının “Ben devlete inancımı kaybettim. Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı” sözlerini hatırlatan Özlem Ünsal, “Bilin ki tüm Anne Babaların sözleridir. Devleti bu hale düşürenler, ana, babaları ve çocuklarımızı bu korkuyla yaşamaya mecbur edenler; size rahat vermeyeceğiz. Her öğrenci şikayetini takip edecek, sorumlular hakkında hukuki gereği neyse biz yapacağız. Korku içinde yaşanan KYK yurtlarını, yuva yapıncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Buradan, bu yurtlarda yaşayan tüm öğrencilerimize ve ailelerine sesleniyorum. CHP İzmir İl Başkanlığının kapısı her konuda sizlere sonuna kadar açıktır. Yaşadığınız tüm sıkıntılarda yanınızda olacağımıza ve bugün olduğu gibi, sesinizi duyuracağımıza söz veriyoruz. 22 yaşında hayat dolu bir gencimizin, ihmaller zinciriyle hayattan koparılışını kabullenmek bizim için çok zor olsa da, kardeşimiz Zeren Ertaş’a bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Acısını yaşayacak, anısını yaşatacağız” diyerek sözlerini noktaladı.