CHP, İzmir’in UNESCO listesinden çıkarılmasına tepki gösterdi: 'Alicengiz oyunu var'

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, iktidarın İzmir’in tarihi liman kentini UNESCO dünya mirası daimi adaylığı listesinden çıkarmasına tepki gösterdi. Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile birlikte dün partisinin İzmir il başkanlığı binasında açıklama yaptı.

UNESCO adaylığı için İzmir yerine Bursa’nın İznik ilçesinin tercih edilmesine ilişkin Altay, “İzmir’e gavur İzmir diyen bir kafanın yaklaşımı, anlayışı, Tunç Soyer’e takmış bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Ancak Tunç Soyer, Erdoğan’ı kafasına takmıyor” dedi. Öztunç ise “Kemeraltı UNESCO için aday gösterilecekti ancak bir baktık ki bakanlık bir Ali Cengiz oyunu yapmış ve İznik alınmış. Elbette İznik girmelidir, ancak Kemeraltı da girmelidir. Bu AKP’nin İzmir’e olan alerjisinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

"YARGI ÇÜRÜDÜ"

İktidarın ekonomi politikalarını “Üzülerek söylüyorum; Erdoğan, sen bu milleti özel bankalara, Saray’a, tefecilere ve faiz baronlarına maraba yaptın. Nasıl bir devlet adamlığı bu?” sözleriyle eleştiren Engin Altay, rüşvet ağı iddiaları için de şunları söyledi: “Türkiye’de maalesef her geçen gün yargının biraz daha çürüdüğüne tanık oluyoruz. Ey savcılar, soygun var. 6 bin 500 savcı var bu ülkede. İYİ Parti dilekçe verdi, veremedi. Savcı yok adliyede. Adalet sarayları yapıyorlar, içinde adaletin ‘a’sı yok. Savcıların elini, kolunu çöz Erdoğan. Savcılar senden korktuklarından dilekçeleri almıyorlar.”

