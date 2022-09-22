Kültür Bakanlığı İzmir’i UNESCO listesinden neden çıkardı?

22 Eylül 2022 Perşembe, 15:17

Kültür ve Turizm Bakanlığı yine yaptı yapacağını…

UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığında İzmir’in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni eledi.

Böylelikle İzmir UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığından çıkartılmış oldu.

Eleme sonrası ise Bakanlığın, AKP'ye ait olduğu bilinen Bursa’nın İznik Bölgesi’ni konu alan dosyayı UNESCO Dünya Mirası 2022 adaylığı için UNESCO’ya 2024 yılı konferansında görüşülüp karara bağlanmak üzere gönderdiği haberleri yayıldı.

Eğer bu karar politik değilse Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO adaylığı için AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı İznik dosyasını hangi ölçütleri ve kıstasları alarak gönderdi?

Bununla ilgili bir açıklama duymak sanırım elzem bir ihtiyaç oldu.

İznik de Konak da ülkemiz için önemli yerleşimler.

Geçmişten günümüze önem ve değer taşıyan yerler.

Lakin özellikle Kemeraltı kadim bir yerleşke.

Hem ticaretin gözde bir merkezi hem de İzmir turizminin odak noktası.

İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO adaylığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası’nın çabaları ile başlatılmış ve bu kapsamda 2022 Nisan ayından itibaren yoğun çalışmalar yürütülmüş önemli bir projeydi.

Bu karar İzmir’i ve İzmirliyi çok üzdü elbet.

Dört milyonu aşan nüfusuyla ülkenin 3. büyük kenti olan İzmir zaten hep mağdur değil mi?

Türkiye genelinde kişi başı yılda ortalamanın 2 katı vergi veren, verilen vergi miktarı açısından dördüncü olan güzel İzmir’in şansı 2002 yılından beri gülmedi gitti.

Kişi başına düşen kamu yatırımlarında, yani hükümetin İzmir’e gönderdiği kaynaklar açısından ise halen 37. durumda

Gerisini siz düşünün?

Son 20 yıldır ödediği vergi bakımından 50 verip, kamu yatırımlarından 1 almış aydın, demokrat ve güzel gözlerle yaşama bakan İzmir ve İzmir insanı bunları hak ediyor mu sizce?

İzmirlinin tek suçu; toplumun tüm bireylerinin kendini bir bütün olarak hissettiği, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, bireylerin kendini güvende ve mutlu hissettiği, devletine aidiyet duygusuna mazhar olduğu, hukukun üstünlüğünü kabul eden, kuvvetler ayrılığı ilkesinin keskin bir çizgiyle çizildiği ülkede yaşamak istemesi.

Hal böyle olunca da sürekli çizik yiyor iktidardan İzmir…

UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığından çıkartılmış olması da hep bu yüzden.

Tüm olumsuzluklara rağmen İzmirli demokrasiye bağlı ve demokratik hakkını kullanan bir şehir olarak size şunu soruyor:

İzmir UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığından niçin çıkartıldı?

Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı İznik dosyası hangi ölçütler ve kıstaslar alınarak UNESCO’ya 2024 yılı konferansında görüşülüp karara bağlanmak üzere gönderildi?

Acil cevap lütfen!