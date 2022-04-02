CHP Kadın Kolları, ramazanda sahaya yoğunlaşacak

02 Nisan 2022 Cumartesi, 10:36

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin kadın kolları örgütünün ramazanda kararsız seçmenlere odaklanacağını vurgulayarak, “CHP’ye büyük ilgi var. Kararsız seçmenin yüzde 62.7’sini kadınlar oluşturuyor. Yüzde 28’i de eskiden AKP’ye oy vermiş. İşte seçimin kaderini bu kadınlar değiştirecek” dedi. Nazlıaka, bu kapsamda ramazanın ilk haftasında AKP’nin yüksek oy aldığı Çorum ve Amasya’ya gideceklerini söyledi.

CHP’li Nazlıaka, kadın kollarının ramazanda yapacağı çalışmaları Cumhuriyet’e anlattı. Aralıksız şekilde sahada olacaklarını vurgulayan Nazlıaka, “81 il ve 973 ilçedeki örgütlü gücümüzle, ramazan ayında da halkla iç içe olacağız. Ramazan pidesini eline alan Kadın Kolları il ve ilçe başkanlarımız yurttaşların kapısını çalacak. İl ve ilçelerde iftar yemekleri düzenleyeceğiz. Yoksulluğun çığ gibi büyüdüğü ülkemizde iftarda buluşacağız” ifadelerini kullandı. Ramazan sofralarına gelen zamları eleştiren Nazlıaka, “330 gram pide için 6 TL satış fiyatı açıklansa da, fırıncılar satış fiyatının daha yüksek olacağını söylüyor. Hurmanın kilosu 30 ile 175 lira arasında değişiyor. Geçen sene 80 TL olan erzak kolilerinin maliyeti bu yıl 200 TL’ye çıktı. Biz ana muhalefet partisi olarak, Sarayın değil halkın gündemiyle iftar sofrasında buluşacağız. Bu kötü günleri hep beraber atlatacağız” dedi.

‘CHP’YE BÜYÜK İLGİ’

Saha çalışmaları kapsamında il ziyaretlerini de sürdüreceklerini belirten Nazlıaka, şunları kaydetti:

“Ramazanın ilk haftası Çorum ve Amasya’da çeşitli temaslarda bulunacağız. Özellikle yoksul mahallelerde çalışma yapacağız. Cumhur İttifakı’na oy veren kadınlar, partilerinden kopuyor. CHP’ye büyük ilgi var. Gezici’nin anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 18’i kararsız ve bunların da yüzde 62.7’sini kadınlar oluşturuyor. Yüzde 28’i eskiden AKP’ye oy vermiş. İşte seçimin kaderini bu kadınlar değiştirecek. O yüzden ramazan boyunca sahalarda aktif bir örgütlenme çalışması yapmaya devam edeceğiz. İktidara geldiğimizde uygulamaya geçireceğimiz Aile Destekleri Sigortası ile yoksulluğu bitireceğiz.”